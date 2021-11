Quién se odia con quién en Hollywood: estos famosos no se pueden ver ni en pintura

Los famosos se pelean entre ellos, pero a diferencia del resto, sus diferencias suelen ventilarse en los medios, a su pesar o para hacerse publicidad gratis. A continuación, un recuento de batallas épicas, ¡dignas de un guión de Hollywood! Estas son algunas de las peleas de famosos más famosas.

Peleas de famosos

Lindsay Lohan y Paris Hilton

En el 2000, Paris Hilton impuso un nuevo tipo de celebridad: el de las ricas herederas cuyo mayor talento era llegar a una fiesta sin perderse. Kim Kardashian y Nicole Richie formaban parte de ese círculo, al que luego se sumaron Britney Spears y Lindsay Lohan. Hilton se peleó con todas. Con los años limó asperezas, pero no con la pelirroja.

Su disputa empezó cuando la actriz comenzó a salir con el ex de Paris, el millonario Stavros Niarchos III; después siguieron momentos bochornosos, como cuando Hilton dijo que Lohan se había colado en la famosa foto de Britney y ella en un auto.

¿El último desaire? En el programa Watch What Happens Live, Hilton dijo que la actriz era “patética y da pena ajena”.

Madonna vs. Elton John

Ambos se llevaban bien hasta 2002, cuando Elton dijo que la canción que Madonna aportó a Die Another Day era “el peor tema de todos los que se han hecho para las películas de James Bond”.

No solo eso: al ser nominada al Mejor Concierto de ese año por Q Magazine, el cantante la acusó de hacer playback, además de asegurar que la diva parecía “una stripper pasada de años”.

Tras odiarse durante una década, ambos fueron nominados al Globo de Oro por Mejor Canción Original en 2012.

En esa ocasión, él dijo que Madonna no tenía posibilidades, afrenta que ella vengó con la obtención del premio y organizando, semanas después, una fiesta post Oscar para arruinar el tradicional evento de Elton.

Ese mismo año, el músico se arrepintió de sus palabras y ella le dedicó un tema en un concierto. No han vuelto a protagonizar nuevas peleas, pero no son cercanos.

Kim Cattrall vs. Sarah Jessica Parker

“Déjame que deje esto claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para quedar como una chica adorable”.

Esto le escribió Cattrall a Parker en su Instagram después de que ésta le diera el pésame por la muerte de su hermano. Y así, los fans de Sex and the City descubrieron que en realidad Carrie y Samantha se odiaban. ¿El motivo? Dinero.

Kim nunca entendió por qué Sarah Jessica ganaba tres veces más que ella y esto la enfurecía. Cuando el show llegó a su fin y Parker lloró porque no volvería a ver a diario a sus coestrellas, la respuesta de Kim fue un frío “si las echo de menos pondré el DVD, como cualquiera”.

Ryan Gosling vs. Rachel McAdams

Pese a la pasión que proyectaron en The Notebook (2004), Ryan y Rachel no se toleraban. Incluso él intentó sacar a la actriz del proyecto. Así lo reveló Nick Cassavetes, director del filme, en una entrevista para VH1.

“En medio de una escena con Rachel, Ryan dijo si podía traer a otra actriz”, comentó. Y frente a su coestrella, Gosling no dudó en replicar que no filmaría más a su lado.

El asombrado Cassavetes, que bien podría ser un terapeuta, ideó una solución para limar asperezas: una ‘intervención’. Él, los actores y un productor se encerraron en una habitación para hablar; cuando comenzaron los gritos, los dejaron solos.

Al final, Rachel logró desahogarse de los desplantes de Ryan, y él debió reconocer la pasión con la que ella defendió su trabajo. Así, la química que necesitaba la película surgió a tal nivel que sus protagonistas iniciaron un romance de cuatro años. Se separaron en buenos términos y han declarado que les encantaría volver a trabajar juntos.

Peleas de famosos del Cine de Oro

En la época del cine de oro había auténticas superestrellas con personalidades arrolladoras y muy mal carácter. Por eso, no era raro que los egos chocaran.

OLIVIA DE HAVILLAND Y JOAN FONTAINE

“Yo me casé primero, gané el Oscar antes y si, muero primero, seguramente se indignará por- que también le habré ganado en eso”.

Esto dijo Joan de su hermana, Olivia. En su infancia competían por el amor materno; años después, por los protagónicos. Fontaine murió en 2013 y De Havilland, de 103 años, es una leyenda viviente.

BETTE DAVIS Y JOAN CRAWFORD

Su legendario odio llegó a su peor momento en 1962, durante la filmación de What Ever Happened to Baby Jane?, cuando Bette mandó colocar un dispensador de Coca-Cola en el set, sabiendo que Joan estaba casada con un ejecutivo de Pepsi.

Fue una rivalidad propiciada por los estudios cinematográficos y ellas cayeron en la trampa.

FRANK SINATRA Y MARLON BRANDO

Su problema empezó en el set de Guys and Dolls (1955) porque Sinatra creía que él debía interpretar el papel de Brando. Frank se comportó de la peor manera durante el rodaje; Marlon no se quedó atrás y así nació una rivalidad épica.

En los años siguientes, el cantante aprovecharía sus conciertos para hablar mal del actor de The Godfather.

MARILYN MONROE Y TONY CURTIS

Se conocieron durante la pre-producción de Some Like It Hot (1959), tuvieron un breve romance, terminaron mal y cada uno se dedicaría a hablar pésimo del otro el resto de sus días. Sobre todo el nada caballeroso Tony, quien al ventilar intimidades de su relación con Marilyn llegó al extremo de decir que besarla fue como “besar a Hitler”.

