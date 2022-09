Paris Brosnan, el guapo hijo de Pierce Brosnan de 21 años que es idéntico a él cuando era joven

Ya hablamos de las hijas de famosas que son idénticas a sus mamás, ¿pero qué hay de los hijos de actores famosos idénticos a ellos? En esta lista claramente entrarían Pierce Brosnan y su hijo Paris, de 21 años. El icónico agente 007 se enorgullece de su rol como papá y ha disfrutado de esta faceta con sus tres hijos biológicos.

Pierce Brosnan, Paris Brosnan (getty)

¿Cuántos hijos tuvo Pierce Brosnan?

Pierce Brosnan, de 69 años, tiene tres hijos biológicos y tuvo dos adoptivos. Su primera esposa fue Cassandra Harris, con quien tuvo a su primogénito Sean Brosnan (38 años y es psicólogo); Harris falleció de cáncer de ovario a los 43 y Brosnan adoptó a sus dos hijos, Chris y Charlotte (quien también murió de cáncer de ovario cuando era joven).

El segundo matrimonio del actor es con la periodista Keely Shaye Smith, con quien tuvo dos hijos, Dylan, 25, y Paris, 21. Pierce reflexionó sobre su conflicto al no crecer con una figura paterna y cómo esto cambió su forma de criar a sus hijos: “aprecio mucho a la familia y ser papá, yo no crecí con una figura paterna o con una familia sólida; hubo fracturas y cierto aislamiento […] Keely es la mujer y madre más asombrosa —la he visto crecer por 27 años y cómo nuestra vida juntos crece y florece”.

Paris Brosnan, el guapo hijo de 21 años de Pierce Brosnan

Paris nació el 27 de febrero del 2001, tiene actualmente 21 años y estudió en la Loyola Marymount University, aunque se dedica primordialmente al modelaje.

Pierce Brosnan, Paris Brosnan (getty)

Más allá de las galas y alfombras rojas, Paris Brosnan también es activista. En 2021 dirigió y narró un corto sobre la hambruna en escuelas de Sri Lanka; de hecho su madre Keely ha sido ambientalista desde hace mucho tiempo, y el joven veinteñaero la llama “el perfecto modelo a seguir”, vía People, y Keely aseguró estar “muy orgullosa de Paris, y creo que es fenomenal que haga cortos relevantes”.

Los dos hijos menores de Pierce Brosnan fueron embajadores de los Globos de Oro en 2021, y entre los tres hay una gran química y vínculo gracias a que se dedican al mundo del entretenimiento, tal y como el patriarca de los Brosnan.

Y no es de extrañarse que Paris Brosnan haya mostrado su lado más seductor en su debut en la pasarela con el deslumbrante espectáculo de Dolce & Gabbana durante el Mercedes Fashion Week. Entonces tenía 16 año y la estrella firmada por Next Models apareció con elegantes conjuntos.

Dylan Brosnan, Paris Brosnan (getty)

Con ello demostró la gran genética de su padre y familia. Eso sí, el actor de 007 espera que sus hijos se comporten de manera ejemplar en la esfera virtual y se asegura de que no compartan ninguna publicación de la que puedan arrepentirse en el futuro —por eso Pierce se unió a Instagram.

“Abrí una cuenta para poder seguir a Paris y asegurarme de que se estuviese comportando de manera adecuada y que no se relacionara en ningún modo con personas con una reputación cuestionable”, reveló el actor en una entrevista.

Pierce Brosnan, Paris Brosnan (getty)

Aunque la mayor parte de su carrera se desarrollara en la era previa a las redes sociales, el intérprete es muy consciente de que cualquier publicación que sus hijos hagan a día de hoy podría permanecer intacta. “Es algo que nos preocupa mucho tanto a mi esposa como a mí. La huella que dejen ahora les acompañará durante mucho tiempo. Es un terreno pantanoso”.

Al momento parece que Pierce no tiene de qué preocuparse por la interacción cibernáutica de Paris, pues el joven de 21 se empeña en compartir sus portadas de revista, salidas con amigos o solo actividades preferidas. Por su parte, Pierce Brosnan siempre lo felicita de cumpleaños y le manda mensajes amorosos.

“Feliz cumpleaños, querido Paris. Sigue haciendo cosas buenas, la vida se trata de hacer, de trabajar duro y de tener muchas risas en el camino. Sé bueno, sé valiente, curioso, y siempre puntual”, fue una de las últimas felicitaciones.

¿Crees que Paris Brosnan es la copia de Pierce Brosnan de joven?