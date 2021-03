Jodi Balfour, Sonya Walger y Krys Marshall nos platican sobre su experiencia con la serie de ciencia ficción ‘From All Mankind’

Una serie más para apuntar a tu lista: From All Mankind. Obra escrita por Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi para Apple TV+, de ciencia ficción y con narrativa del espacio. La trama es, ¿qué hubiera pasado si la carrera espacial mundial nunca hubiera terminado? Ubicada en los setenta y ochenta, From All Mankind habla sobre todas las posibilidades que hay. Sumando temas contemporáneos (mujeres trabajando en la NASA, la primera astronauta afroamericana, homosexualidad y demás).

Para conocer más a fondo esta serie que recién estrena segunda temporada, platicamos rápidamente con cuatro de las protagonistas. Antes que nada, te pondremos en contexto de quién es quién.

Jodi Balfour (The Crown) como Ellen Waverly.

Sonya Walger (Lost) como Molly Cobb.

Krys Marshall (Supergirl) como Danielle Poole.

La segunda temporada de From All Mankind comienza una década después, en 1983, en el apogeo de la Guerra Fría y las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ronald Reagan es presidente y las mayores ambiciones de la ciencia y exploración espacial corren el riesgo de ser desperdiciadas a medida que los dos países se enfrentan cara a cara para controlar los recursos de la Luna.

VANI: Jodi, tu personaje fue al espacio, pero próximamente entrevistarás a Peggy Whitson, primera comandante de la International Space Station [por Instagram Live]. ¿Cómo te sientes al respecto?

Jodi Balfour: Increíblemente nerviosa por esta tarea, pero también muy emocionada de hablar con ella. Hay dos maneras en que propuse prepararme: una fue estudiar muchísimo para parecer menos inculta (lo cual soy totalmente en temas de ciencia y espacio), pero lo otro es que por fortuna le puedo preguntar lo que cualquier ser humano tenga curiosidad de saber.

Me preparo con mi propio sentido de intimidación [risas] y aprenderé lo más que pueda de Peggy. Yo soy experta en mi trabajo y ella es en el suyo, así que veremos cómo se desarrollan estas dos labores en nuestra serie.

V: Tanto Ellen como Molly tienen una misma meta, pero ambas son en extremo distintas en cuanto a su sentido profesional y personal. ¿Creen que existe una ‘rivalidad amistosa’ entre sus personajes?

Sonya Walger: Creo que es algo de tensión entre nuestros dos personajes. En esta segunda temporada, en particular, Molly ve a Ellen yéndose por otro camino mucho más político y autoritario. Y cuando ambas regresan a la tierra a su rol en la NASA, se nota más el cambio.

No usaría la palabra ‘rivalidad’, porque ambas caminarán por distintos caminos. Más bien hay cierta hostilidad pero muchísimo respeto mutuo.

Jodi: Se trata de dos mujeres que llegaron al programa al mismo tiempo y aprenden a estar juntas. Desde mi propia experiencia como humano, no importa qué tan parecido seas con alguien más, pero hay un punto de ruptura. Eso sí, hay vínculos intocables y muchos otros factores externos. Es difícil que no haya un poco de resentimiento, pero fundamentalmente saben a qué van.

V: ¿Qué expectativas tenían de la segunda temporada de From All Mankind?

Krys Marshall: ¡Estaba volada de la cabeza! Cuando vimos a Danielle en la segunda temporada, ya había perdido a su esposo, no había ido al espacio en dos años… Está insostenible emocionalmente. Eso me abrumó y me asustó un poco porque pensé ‘wow, está pasando por muchas cosas, es una historia enorme y tan solo han pasado 10 años’. Y esta sensación me pesó.

Pero nuestro productor nos dijo: ‘sentirán que tienen que hacer más de lo que pueden, que deben hacer mejor y competir contra sí mismos, pero quiero que se sacudan ese peso de los hombros, y solo hacer lo que han venido haciendo’.

