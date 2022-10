¡Míralo antes que nadie! Este es el nuevo póster oficial de Mujeres Asesinas, la nueva temporada

Tal como lo habíamos adelantado en Vanidades, Claudia Martín protagonizará uno de los capítulos de la nueva temporada de la aclamada serie de drama sicológico "Mujeres Asesinas", y lo hará interpretando a una chef.

Escrita por la renombrada guionista Alicia Luna e inspirada en el libro “Mujeres asesinas” de Marissa Grinstein, la serie original presentará historias de ocho mujeres que no llevaron vidas sencillas, serenas ni felices.

Foto: Vix+

Entre ellas se encuentra la historia de una chef que protagonizará Claudia Martín, quien en la nueva edición de la revista Vanidades reveló:

“Desde que me llamaron por supuesto dije que sí, aunque no había leído el guion. Es una producción muy ambiciosa, muy cuidada. Estaba buscando un personaje que me alejara de los protagónicos que he hecho de ‘chica buena’, quería hacer algo completamente diferente”.