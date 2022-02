La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt se ha convertido en una de las niñas más solicitadas en Hollywood, y todo indica que también del mundo del modelaje. Te contamos todo lo que se sabe sobre la posible carrera como modelo de Shiloh Jolie-Pitt.

Carrera como modelo de Shiloh Jolie-Pitt

Desde que se presentó en la alfombra de Eternals, película que protagoniza su madre, Angelina Jolie, la hermosa Shiloh de 15 años, se ha encontrado en el foco de las cámaras, y de acuerdo con el medio Life and Style, ya ha comenzado a llamar la atención de varias marcas de prestigio del mundo de la moda.

El medio asegura que Shiloh ya ha comenzado ha recibir varias propuestas para iniciar su carrera como modelo, pero qué opina su madre de su incursión en el mundo del modelaje.

Foto: Getty Images

Qué opina Angelina Jolie de la posible carrera como modelo de su hija Shiloh

Angelina siempre ha sido muy protectora con la privacidad de sus hijos, y también sabe del interés de la industria de la moda en su hija Shiloh; sin embargo, para ella lo primero es su bienestar, y antes de tomar una decisión definitiva, ha intentado guiarla con base a su experiencia, además de darle la libertad de tomar sus propias decisiones.

"Shiloh tiene una buena cabeza sobre los hombros, pero no está dispuesta a arrojarla a los lobos”, asegura el medio.

Angelina sabe bien lo que implica la fama, pues ella comenzó su carrera en Hollywood cuando apenas era también una adolescente, por lo que no desea que sus hijos pasen por las misma dificultades que ella.

Sin embargo, también sabe que Shiloh podría ser una modelo natural, pues lo lleva en la sangre. Su abuela Marcheline, fue una exitosa modelo en su juventud, y además de actuar, Angelina también ha sido la imagen de varias marcas de prestigio.

Shiloh Jolie-Pitt: una modelo natural

Se dice que la extraordinaria belleza de Shiloh no es el único motivo por el que las marcas la buscan, pues su particular estilo para vestir también ha impactado a las marcas, ya que la hija de Angelina y Brad, no sigue modas y prefiere seguir su propio estilo.

