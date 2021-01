WhatsApp Inc. se fundó en 2009 con la idea de ser una «agenda» que te dijera si una persona estaba disponible para contactarla. Evolucionó a ser un medio de chat global, «sin anuncios ni artilugios», como dicta su slogan. Pero como buen software, tiene sus actualizaciones cada cierto tiempo y ahora, nuevos términos. Éstos están causando revuelo apenas iniciado el 2021 por los cambios en datos y privacidad de los usuarios. Entonces, ¿piensas cambiar WhastApp por siempre? Te explicamos qué sucede.

Antes que nada, hay que saber que Facebook compró la aplicación de WhatsApp en 2014 porque ‘querían aumentar el número de usuarios en face’. A raíz de ello salieron los voice messages y WhatsApp Web (para usarlo en la computadora).

¿En qué consisten los nuevos términos y condiciones de WhatsApp? La app compartirá información personal con Facebook.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021