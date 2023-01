Así de grande está el hijo que tuvo Ariadne Díaz con Marcus Ornellas (y sacó lo mejor de ambos)

Cuando se juntaron una actriz mexicana y un actor brasileño, no era difícil imaginar que saldría un retoño con los mejores genes. Tal y así sucedió cuando Ariadne Díaz y Marcus Ornellas tuvieron a su primer hijo, Diego Ornellas.

¿Cuánto hijos tiene Ariadne Díaz?

La actriz que debutó en Muchachitas como tú es una orgullosa madre de un hijo único. Diego Ornellas Díaz nació en enero del 2016, tiene 6 años. Es producto de la relación de Ariadne con Marcus Ornella, y la pareja tiene 36 y 40 años respectivamente. El actor le contó a Hola! que no descartan la posibilidad de que la cigüeña los visite de nuevo, pero al momento no hay planes para expandir la familia.

¿Quién es el hijo de Ariadne Díaz en la vida real?

El pequeño Diego Ornellas es muy risueño y hasta tiene su propia cuenta de Instagram —manejada por sus dos papás. A través de las fotografías se ve la gran imaginación que tiene y el inmenso amor que le muestra a sus papás, además de que sacó cada una de las facciones de Ariadne y Marcus.

¿Quién es el niño que sale en la novela ‘Vencer la ausencia’?

Esta pregunta surgió porque los usuarios pensaron que el hijo de Ariadne Díaz ya estaba incursionando como actor. Pero esto no fue así. La actriz compartió una foto con un niño de la edad de Diego Ornellas y escribió, “Con mi chamaco hermoso en esta historia”, para anunciar su participación en Vencer la ausencia.

Los seguidores de Ariadne dijeron que se confundieron al pensar que era su hijo verdadero. “Se parece a Siego, pensaba que era él pero dije ‘Diego tiene los ojos verdes de Ariadne’”, “qué onda, sí se parece a Diego”, “se parece mucho a Diego, pensé que era él”. Pero el niño que sale en la novela Vencer la ausencia con Ariadne Díaz es Mariano Soria, un pequeño actor que también sale en Alberto contra los mostros.

Diego Ornellas es todo un galán, igual que su papá, pero el hecho de tener dos papás actores no significa que él vaya a seguir los mismos pasos por el momento. Así lo aclaró la mexicana en entrevista: “no sé, si cumple 18 y me dice ‘quiero tal’, pues vas, pero antes de esa edad lo veo complicado. Por su lado, Marcus aclaró a otro medio que no quiere involucrar a su hijo, ”no queremos que ahorita trabaje, menos en la actuación".