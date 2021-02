Para la segunda temporada de ‘Bridgerton’ viene un nuevo personaje que cautivará a Anthony Bridgerton. Te decimos quién es Kate Sheffield.

¿Te obsesionaste con Bridgerton tanto como lo hizo Sarah Ferguson? No tenemos dudas. La serie de la regencia inglesa modernizada se hizo un hit mundial en tiempo récord y nos tiene más que felices escuchar que viene la segunda temporada. Así como es muy probable que venga una nueva historia, veremos nuevas caras, y una de ellas de llama Kate Sheffield.

Anthony Bridgerton, el protagonista de la segunda temporada de Bridgerton

La «misteriosa» Lady Whistledown compartió un comunicado para anunciar la segunda temporada de Bridgerton. En él, comentó que veremos mucho más del solterón predilecto (Anthony Bridgerton), quien tiene la responsabilidad de ayudar a su madre viuda —y es de los hermanos más sobreprotectores—.

En entrevista con Entertainment, el actor británico habló sobre cómo se siente al saber que el centro de atención estará en su personaje para la segunda temporada. «Estoy emocionando […] La emoción viene genuinamente de ver al personaje desarrollarse y poder jugar con ello. El miedo vino al principio de la primera temporada».

Quién es Kate Sheffield, la próxima amante de Anthony

El primer fichaje de los nuevos episodios trae a una cara nueva que veremos muy apegada al hermano mayor de Daphne Bridgerton: se llama Kate Sheffield y será interpretada por la actriz de Sex Education, Simone Ashley.

A Kate se le conoce en el segundo libro de Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me —serie de novelas que inspiró a Bridgerton—. Bajo esta narrativa, Kate es la hermana mayor de Edwina, mujer con la que Anthony supuestamente va a casarse. ¡Vendrán embrollos amorosos!

De acuerdo con Deadline, Kate recién llegó a Londres y es una «mujer testaruda» de fuerte carácter. Considera que Anthony no es un buen partido para su hermana menor, ya que lo tacha de mujeriego, y hará lo necesario para evitar la boda. Pero mientras ambos se confrontan, surgirán fuertes sentimientos de atracción.

El rodaje de estos nuevos episodios comenzará en primavera de este año, pero aún se desconoce la fecha de estreno. ¿Qué te parece esta próxima trama para Bridgerton?