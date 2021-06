«Quiero estar donde quieran estar conmigo»: Anette Michel

La actriz nos platicó sobre las ganas que tiene de hacer melodramas, aunque le sigue gustando mucho la conducción

¡Anette Michel quiere regresar a las telenovelas! La actriz, que estuvo como invitada especial en el programa ‘Hoy’, reveló que se encuentra emocionada y con muchas ganas de regresar al set de televisión por lo que anda haciendo castings.

En entrevista exclusiva con Vanidades, la también conductora de televisión confesó que está buscando un nuevo proyecto y espera que pronto la volvamos a ver actuando en una telenovela.

“Espero que me vean trabajar mucho, es lo que yo quiero” (risas) “Amo profundamente lo que hago, a lo que me dedico: la conducción y adoro actuar, lo extraño muchísimo. Pues nada, me he activado muchísimo, me han estado invitando a diferentes lugares, cosa que agradezco mucho, estoy súper contenta de que me llamen, en eso estoy, haciendo casting, conociendo gente, asistiendo a programas que nunca antes había podido ir”, comentó.

La conductora compartió con Vanidades su deseo de regresar a la pantalla chica con algún melodrama, aunque confesó que también ama la conducción.

“Modelar hace rato que ya no lo hago, ya estoy más concentrada en la conducción y en la actuación, me gustan mucho las dos. La conducción me gusta mucho porque puedo ser yo, porque puedo decir lo que pienso, porque puedo ser espontánea. Pero la magia de la actuación, en mi caso muy particular, yo soy una mujer muy tradicional, soy una persona muy tranquila, muy estable, y la actuación me permite vivir emociones que en mi vida no me las permito. Acciones, conocimiento a otras personas, maldades, ¿no? que en mi vida evidentemente no lo hago, y me divierto horrores”, reveló.

La actuación en su vida

Respecto a que le gusta interpretar más, si los papeles de buena o de mala, Anette Michel nos confesó que no prefiere ninguno, más bien le encanta realizar personajes donde la historia esté bien escrita.

“Te soy sincera, un papel muy bien escrito, porque hay momentos en que lees y quieres llorar, y otros en los que estás emocionadísima y ya quieres que salga el siguiente, y el siguiente, y el siguiente y te los devoras. Estoy en un momento de mi vida en el que ya lo que quiere es hacer papeles interesantes, que tengan mucha coherencia, que estén bien escritos, ¿sabes? Eso es lo que más me entusiasma, eso es lo que quiero buscar”, expresó.

A pregunta expresa si le gustaría regresar a la actuación, Anette Michelle sin titubear expresó: “Sí, por supuesto. Ya tengo seis años que no actúo”.

Sobre las plataformas streaming confesó que son de gran ayuda para los actores en esta época, pues les permite tener una mayor exposición no solo en México sino en el mundo.

“Me parece maravilloso las posibilidades que tenemos hoy en día los actores, tenemos una gama enorme. La cuestión es salir y buscar las posibilidades, porque están ahí afuera, hay un montón de cosas que puedes hacer. Es extraordinario que a través de plataformas te puedan ver en cualquier parte del mundo”, confesó.

“Soy un karaoke andante”

Una de las cosas que más nos sorprendió de Anette, es saber que le hubiera gustado ser cantante, pero confiesa que no tiene la voz para ello por lo que tuvo que dejar ese sueño en el olvido, pero no por eso le deja de encantar la música.

Y es que esta revelación nos la hizo luego de preguntarle cuál había sido su telenovela que recuerda con más cariño, a lo respondió que «la primerita» para después explicar a qué se debe que sea esta la que más recuerda con cariño.

“Estaba muy emocionada, era mi primera oportunidad, además hacía a una cantante que el sueño de mi vida hubiera sido cantar, me hubiera fascinado tener una linda voz y cantar”, confesó.

Así que le preguntamos si se se animaría a cantar, Anette con muy buen ánimo respondió de manera jocosa: “No mija, les reviento los odios chula (risas), no tengo bonita voz”, aseguró, aunque confesó que es un karaoke andante: “No sabes cómo canto, me sé montones de letras y voy cantando en el coche, soy muy feliz con la música”.

Sobre teatro

Para Anette Michel regresar a la actuación sería algo que le emociona y le encantaría, ya sea en la pantalla chica o en el teatro.

“Muero de ganas por regresar a teatro. Yo creo que como nunca en mi vida tengo ganas de hacer teatro, muchas ganas. El otro día hablando con mi marido y viendo que poco a poco se van activando las puestas en escena, me dice ‘¿porqué no haces tú teatro?’ y le digo “Mi amor, pues primero por la pandemia, y después recién me estoy reactivando en el mundo entero de ‘Hello, acá estoy”. Entonces apenas estamos empezando un nuevo camino. A mí sí me gustaría que estuviera un poquito más vacunada la gente de este país para hacer algo en vivo”, compartió.

Algo que más aprecia de actuar en teatro es “ese contacto directo con la gente, por eso me gusta conducir, porque tienes como una reacción inmediata gracias a las redes sociales, ¿sabes? con las novelas te tienes que esperar a la post producción, que salga y que opinen de tu trabajo actoral no de ti, si no del papel que obtuviste, entonces es diferente. Pero ya, muero de ganas por actuar”.

Las posibilidades para volver actuar son muchas, por lo que tampoco descarta llegar a la pantalla grande.

«Por supuesto que me encantaría hacer cine. Yo busqué varias oportunidades de hacer cine, pero las oportunidades que tuve medianamente cerca había desnudos y la verdad es que no dejo de ser provinciana y me cuesta mucho trabajo, y esa es la parte también de las series que digo ¡ups! que se encueran a la menor provocación, ya es una onda de pelotes», dijo, aunque confesó que «Es que es increíble que sí tenga issues al respecto, lo confieso”.

Los tips de cocina

Muchos la ubican por su destacada participación en MasterChef y, trabajar junto a grandes chefs, le ha permitido conocer muchos secretos de la cocina, mismos que ya aplica en la suya y ¡hasta nos recomienda algunos!

“Seis años de proyecto en donde he aprendido más que qué hacer ¡qué no hacer! Hay un montón de cosas que uno no debe hacer. Por ejemplo, uno no debe mezclar las tablas para picar. ¡Jamás se me hubiera pasado por la cabeza tener dos tablas para picar! Una para las verduras y otra para las carnes, porque las tablas no las puedes mezclar porque se contaminan. También, algo muy sencillo, debes calentar el sartén antes de ponerle el aceite, porque sino se impregna la comida con un montón de aceite, porque mucha gente así en frío avienta las cosas y entonces todo se llena de grasa. Y como esas, muchas cosas más”, compartió.

Sus tips de belleza

No podíamos dejar de preguntarle sobre cómo se mantiene tan bella por dentro y por fuera, y aprovechamos para pedirle algunos tips para nuestras lectoras Vanidades.

“Lo que les recomendaría es buscar la gama de colores que les queda, porque para empezar lo más importante es el tono de ropa que te pongas dependiendo el color de tu piel y el tono de tu pelo, eso es bien importante. Ahora con el internet, en cualquier segundo encuentras un tutorial de tu tono de piel y qué color te queda. Y segundo, que te vistas no de acuerdo a lo que está de moda, si no a lo que te hace sentir cómoda. Porque se nota, porque si tú te vistes con algo que te hace sentir que te hace ver bonita, que te puedes sentar sin problema, que no se te transparenta, que no estás incómoda, eso se nota y te hace sentir y ver muy bien. Eso es lo más importante”, aseguró.

Finalmente le pedimos que nos diera las cinco prendas que no pueden faltar en el clóset:

Jeans, por supuesto T-shirt lisas Una chamarra de piel Unos buenos tenis Unos stilettos

Recomendamos: