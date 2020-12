6 razones para amar a Julianne Moore, la actriz que cumple 60 años

Julianne Moore cumple 60 años este 2020 y por estas y más razones la amamos. Desde su belleza natural hasta el activismo.

A lo mejor es la melena roja, esa característica sonrisa, el humor o su talento frente a la cámara. Pero algo es seguro, llegar a los 60 años luciendo así es todo un regalo, y Julianne Moore lo sustenta. Para celebrar el cumpleaños de esta actriz norteamericana con origen escocés, enlistamos las razones para quererla.

1. No busca acaparar la atención con su estilo

En entrevista con Vogue, contó que cuando era adolescente apostaba por un look conservador, «y la verdad es que no he cambiado demasiado». Julianne Moore ha tratado de cultivar un sentido de la moda basado en prendas clásicas y atemporales.

Para la misma publicación enfatizó: «Creo que ahora me siento mejor conmigo misma, en el sentido de que soy feliz cuando no arriesgo y me pongo lo que me sienta bien. Cuando me veo de algún modo forzada a usar algo que está en boga, me siento mal conmigo misma porque sé que no está hecho para mí».

2. Habla fuerte y claro sobre su opinión del matrimonio

Para la galardonada de un Oscar, «el matrimonio no debería considerarse un trabajo«. En entrevista con Daily Mail aseguró que no le gusta pensar en el matrimonio como algo que deba «acarrear mucho esfuerzo».

Moore declaró que asocia el amor con placer y felicidad. «Es verdad que una relación hay que cultivarla a diario, pero me parece algo miserable que haya gente que solo la entienda como una mera responsabilidad».

Mantiene un sólido matrimonio desde 2003 con el director y productor Bart Freundlich.

3. Expresa opiniones sobre la cirugía estética

Moore ha declarado en diversas ocasiones que le da un rotundo no al bisturí. Aunque está consciente de los estragos externos causados por la edad, la actriz evita el cambio drástico en su rostro.

Para Vogue Francia relató: «Creo que cada uno debería hacer lo más adecuado para su bienestar, lo que sientan que es correcto. En mi caso no me quiero arriesgar a poner en peligro mi trabajo, y sé que si me sometiera a determinadas operaciones, mi rostro perdería naturalidad y expresividad. Y eso me afectaría negativamente».

Añadió: «No puedo darme el lujo de tener una cara artificial y hermética porque necesito interpretar a mujeres de toda clase y condición, por ello debo mantenerme versátil».

4. Busca equilibrio entre ser actriz y madre

La estrella de Still Alice ha confesado hacer malabares para compaginar su vida profesional y personal. Reconoce que la gran prioridad de su vida reside en su familia.

«Creo que a todos los padres les cuesta concentrarse por completo en las necesidades de sus hijos cuando tienen que trabajar prácticamente todo el día. A mí siempre me preocupa la posibilidad de que no esté haciendo las cosas bien cuando estoy en casa», declaró a la revista You.

Y sustentó: «Nadie es perfecto, desde luego. Pero en el momento en que esté convencida de que mi labor profesional interfiere en exceso en mi vida familiar, me tendré que replantear todo».

Tiene dos hijos con Bart: Caleb (23) y Liv Freundlich (18).

5. Escribió un libro para niños

El debut literario de la acreedora a dos Globos de Oro fue en 2007. La publicación lleva por título Freckleface Strawberry, un libro para niños basado en sus experiencias cuando era pequeña.

En la página web del personaje, Julianne cuenta que se trata de la historia de una niña de siete años, pelirroja y con pecas «que está aprendiendo a amar la piel en la que está, porque después de todo, las cosas que te hacen diferente también te hacen ser tú».

Y tiene otra publicación titulada My mom is a foreigner but not to me (‘Mi mamá es extranjera, pero no para mi’). Es para los jóvenes lectores para demostrar que sin importar la nacionalidad o lugar de procedencia, cada madre habla el mismo idioma del amor y cariño.

6. Activista empedernida

Es Artist Ambassador para Save the Children, así como seguidora de los estudiantes de la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, quienes organizaron el March For Out Lives.

También trabaja con Everytown for Gun Safety, una asociación sin fines de lucro que lucha contra la violencia y control de armas. A su vez, Julianne Moore ha demostrado su activismo para votaciones presidenciales.

