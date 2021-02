No vas a creer cuánto ha crecido la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt. Este 2021, Shiloh cumple 15 años y ha denotado una gran transformación.

Desde su nacimiento se supo que la hija biológica Angelina Jolie y Brad Pitt, una de las parejas más afamadas de Hollywood, daría de qué hablar. Shiloh Jolie-Pitt tiene 14 años, pero en mayo del 2021 cumplirá 15 y seguirá alimentando la curiosidad del público que quiere conocer más sobre las estrellas teen.

Shiloh Jolie-Pitt sorprende con una gran transformación adolescente

Ya no es una niña, ahora la adolescente camina por la ciudad bajo su propio estilo y personalidad. Desde pequeña ha elegido cómo vestirse y peinarse —misma idea que Angelina Jolie apoyó—, pero el tiempo en el que no se dejó ver por la prensa, finalmente se revirtió.

Fue vista en una boutique de Los Ángeles con su madre y su hermana de 16 años, Zahara. La protagonista de Maleficient usó un vestido midi con manga larga, mientras que su hija mayor adoptada llevó suéter y jeans negros.

Shiloh optó por unos shorts denmim cortos, sudadera negra y tenis Converse negros; las tres con cubrebocas más una notoria diferencia de estaturas, donde la casi quinceañera ya alcanzó la altura de su madre.

Look andrógino y las especulaciones sobre su género

En una entrevista con Oprah Winfrey, Angelina relató cómo su hija decidió ser nombrada ‘John‘; «Solo quiere que la llamen John o Peter. Como Peter Pan. Entonces le pregunto ‘John, ¿quieres jugo de naranja?’ y me dirá ‘¡no!'».

Años después, la actriz reveló a Vanity Fair en 2010 que Shiloh ha explorado su género desde los tres años. «Quiere ser un niño. Así que le cortamos su cabello. Le gusta usar ropa de niño y cree que es uno de sus hermanos».

Angelina Jolie rompe el silencio sobre ‘no saber si se siente feliz’ y cómo sobrelleva la pandemia con seis hijos

En 2006, la pareja de actores dio por terminada su relación. Siguen en trámites de divorcio y búsqueda de juicio para saber quién toma custodia de los hijos, quienes por el momento viven con Jolie.

La intérprete de 45 años fue entrevistada por British Vogue este 2021, donde habló sobre sus reflexiones de confinamiento, su futuro y percepción de vida. Dijo que no sabe si sentirse feliz en esta etapa de vida: «Los últimos años han sido bastante duros. Me he concentrado en curar a nuestra familia. Está recuperándose poco a poco, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo».

Y añadió: «Pero no la he alcanzado [la felicidad] todavía. Espero hacerlo. Ese es el plan». Afirmó que ‘le gusta hacerse mayor’ y espera tener un reset cuando llegue a los 50.

No dio testimonios sobre Shiloh, pero está orgullosa de que sus hijos sepan «la importancia de sentirse seguros, amados y con estabilidad».

