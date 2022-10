Rebecca de Alba cumple 58 años: "Hubo un momento en el que elegí no ser mamá. Quedé embarazada varias veces, pero todos los perdí".

Rebecca de Alba ha hablado sobre triunfos, pérdidas y ser mujer en diversas ocasiones. Este 26 de octubre cumple 58 años, y para conmemorar la fecha hablaremos de algunos datos interesantes.

Quién es Rebecca de Alba

Rebecca de Alba nació en Zacatecas, México, el 26 de octubre de 1964. Estudió Comunicación en Estados Unidos, y cuando regresó a su país natal fue Miss México y Miss Zacatecas.

El primer contacto que tuvo con la televisión fue con el programa de entrevistas, Un Nuevo Día, junto con César Acosta. Y aunque despegó en este ámbito, también debutó como modelo de BVLGARI y productos de belleza.

Por si fuera poco, incursionó en el cine con las películas Speed of Glory (2010), Sexo y Otros Secretos (2007) y Las niñas bien (2018).

Instagram

Quién es el novio de Rebecca de Alba

Actualmente Rebecca de Alba está casada con Michael Bednarsky, un conductor de orquesta y música contemporánea, que trabajó como conductor en el Conservatorio de Boston.

Qué pasó entre Rebecca de Alba y Ricky Martin

Aunque la conductora mexicana Rebecca de Alba se ha caracterizado por mantener su vida privada al margen público, hace unos años, durante una entrevista concedida a Mónica Garza para su programa de televisión, Alba confesó que estuvo embarazada de Ricky Martin y que perdió al bebé:

"Perdí a un bebé de Ricky Martin": Rebecca de Alba.

"Intentamos, no se pudo. Tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio, no es ninguna tragedia y no es algo terrible, ni se acaba el mundo", señaló.

Ante esta revelación agregó que "por eso cuando la gente ataca esta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita". Explicó que el motivo por el cual decidió, al fin, hablar de su relación sentimental con el cantante boricua no fue por dar de qué hablar, sino por considerar que lo que vivieron "fue una historia de amor".

Previo a esta confesión, Rebecca aseguró a otro programa de televisión que ser madre —para ella— era más doloroso que no serlo: "a mi jamás me causó sufrimiento el que no se hubieran logrado mis embarazos, pero sí me afligió [...] El no ser madre duele, pero tener hijos es más doloroso. Es toda esa responsabilidad".

Actualmente, la conductora zacatecana asegura sentirse una mujer plena a pesar de no contar con un hombre a su lado o tener hijos.

Por qué Rebecca de Alba no tiene hijos

En una íntima charla con CARAS, la mexicana explicó por qué no se convirtió en mamá, pero también cómo esto le ha forjado a su realización personal y profesional.

"Hubo un momento en el que elegí no ser mamá, por circunstancias de la vida; que ya no iba a arriesgarme a serlo, porque tuve varias pérdidas. Sí quedé embarazada en varias ocasiones y todos los perdí. Entonces claro que quise ser mamá, pero sobre todo con la pareja que yo sentía como el indicado".

Tampoco 'cree en el amor', y asegura que hay timming y circunstancias que modifican todo de la noche a la mañana. Pero afirma que la mujer, como 'máquina perfecta', está diseñada para "no necesitar a nadie, ni una pareja, ni sentirse incompleta por no tener hijos".

En ese contexto, fue desarrollando su carrera profesional, pero también redefiniendo sus prioridades según se vayan presentando las cosas.

"Soy una mujer sólida, completa y realizada, pero no a través de la maternidad, sino de mis vivencias, mis experiencias, mi trabajo, mi familia y las relaciones que he tenido".

Rebecca sabe que la vida es incierta, pero es parte del viaje emocional y vivencial.

A qué se dedica actualmente Rebecca de Alba

Rebecca de Alba fue presentadora del programa Project Runaway Latin America. Y uno de sus actos más destacados del año 2021 fue entrar como conductora de la primera edición del reality show de cocina, MasterChef Celebrity 2021 en México.