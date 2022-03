Rebel Wilson aprovecha la ausencia de Kate y William en los BAFTA para hablar de la familia real

Rebel Wilson, la actriz australiana de 42 años, fue la anfitriona de los premios BAFTA British Academy Film Awards 2022, y aprovechó la oportunidad para hablar (y burlarse un poco) de la familia real británica.

Rebel Wilson se burla de Harry y Meghan Markle en los BAFTA 2022

Esta premiación se retomó con público en vivo desde que inició la pandemia por coronavirus. Todas las celebridades engalanaron los premios y se mostraron sumamente emocionados de estar presentes —y de tener a una de las comediantes preferidas como host de los BAFTA.

Fue cuando Rebel introdujo el inicio de las categorías, y dijo: "de drama a fantasía, la entrevista de Harry y Meghan con Oprah tuvo de todo. Desafortunadamente no está nominada a esta categoría, pero otras asombrosas películas sí".

Curiosamente la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey, que tomó lugar en marzo 2021, sí ha sido nominada en los Television Critics Awards, un Primetime Emmy Award y People's Choice Award.

Rebel Wilson hace un comentario sobre el príncipe Andrés

Otra de las bromas que la estrella de Pitch Perfect sacó al aire fue sobre el príncipe Andrés, royal envuelto en la acusasión de violación a una menor en la red de Jeffrey Epstein.

Rebel dijo, "estaba por hacer un número musical como anfitriona, iba a ser sobre el príncipe Andrés. Uh, pero no es lo que creen, lo iba a hacer en patines, se llamaría Pizza Express. Pero no se preocupen, no lo haré".

La razón de este chiste es porque en la entrevista que el príncipe Andrés hizo con la BBC en 2019, después de las acusaciones, recalcó que él "no había tenido sexo con una adolescente en la casa de Ghislaine Maxwell, porque estaba en casa después de asistir a una fiesta infantil en Pizza Express, en Woking".

Muchos criticaron que la explicación de Pizza Express fue una coartada del royal.