“Nunca sientas pena de ser una mujer que gana dinero”. Reese Witherspoon como la inspiración de muchas

Legalmente exitosa e inteligente: así es Reese Witherspoon. Siempre con una gran sonrisa, el pelo rubio sobre sus hombros y un dinamismo que no parece tener límites.

Reese Witherspoon es un reflector del empoderamiento femenino. Es el tipo de mujer que nos contagia de su energía ganadora.

Por: Jessica Moreno

Durante un episodio de Shine On with Reese, la serie que creó con el propósito de hacer brillar la labor de las mujeres en distintas áreas, Reese Witherspoon admitió que su hijo de ocho años, Tennessee, le pidió dejar de trabajar para que pudiera recogerlo en la escuela. Un comentario que la conmovió casi hasta las lágrimas, pero que también la hizo reafirmar su postura. “¡Es importante que los niños vean a sus mamás haciendo cosas que las hagan felices!”.

Como lo muestra en su show, esa alegría se encuentra en cualquier parte y en todas las formas, por eso platicó con emprendedoras, militares, reposteras y hasta con cantantes, una variedad de féminas que demuestran que el girl power florece en muchos campos, y ella tenía que ser parte de esas maravillosas historias. Y es que para Reese la diversidad es clave, no sólo está a cargo de sus propias cintas y series, sino que creó un club de lectura para impulsar a autores poco conocidos e incluso fundó Draper James, firma de ropa y productos de estilo de vida con acentos sureños.

Además, está felizmente casada con Jim Toth, tiene un niño en primaria al que ayuda con sus tareas ¡y adora hacer videos de TikTok con sus hijos adolescentes, o pasar tiempo con sus mascotas! Nada mal para una mujer de Nueva Orleans de 1.56 cm de altura, a quien un día le dijeron que su mentón era tan grande que jamás triunfaría en Hollywood.

El futuro de su imperio

Ava, la primera hija de la actriz, está a punto de cumplir 22 años. Reese la tuvo a los 23 ¡y casi parecen hermanas! Y aunque no tiene intenciones de dedicarse al entretenimiento, es muy cercana a su madre. “Ella es la hermosa mujer que me enseñó el poder del amor, la ambición y el trabajo duro. Me inspira a vivir cada día con gratitud”, compartió Ava en su cuenta de Instagram.

Su hijo Deacon, de 17 años, ya dio sus primeros pasos en la música al lanzar el sencillo “Long Run”, en 2020. Y habrá que esperar unos años para saber qué mueve el corazón de Tennessee, ¡el más pequeño de la familia!

“Nunca sientas pena de ser una mujer que gana dinero”.

Cansada de la rutina

“Me cansé de realizar películas en donde era la única mujer en el set. Estaba harta de recibir guiones en los que sólo había un papel femenino mal escrito y, aún así, todas las actrices lo querían porque no había nada más”, reveló a CBS News.

“El rechazo sólo es redirección. Con los años he perdido tantos papeles como los he ganado, he aprendido que la perseverancia es clave y que no todos los caminos son para mí”.

Y fue su actual esposo, el agente de talentos Jim Toth, quien le dio la brillante idea de hacer sus propios proyectos. “Me dijo: ‘Lees más que cualquier persona que conozca, ¿por qué no haces cintas de alguno de esos libros?’”. ¡Dio justo al blanco!

Reese tiene olfato para las buenas historias y carisma para contarlas. Era inevitable capitalizar ese combo. El primer libro que plasmó en pantalla fue Gone Girl (Perdida), de Gillian Flynn, filme dirigido por David Fincher, un thriller de 2014 nominado al Oscar y protagonizado por Rosamund Pike y Ben Affleck.

Después lanzó Wild (Alma salvaje), de Cheryl Strayed, el cual le valió su segunda nominación al Oscar como Mejor actriz y halagos por parte de la escritora: “Desde el principio supe que Reese tenía una misión feminista, pero su imagen pública no empataba con Wild. Durante la gira de prensa la gente aún la veía como la linda niña rubia, pero ya no más, ese fue el inicio de la siguiente etapa en su carrera”, escribió Cheryl en redes.

