Oprah Winfrey, Leonardo Di Caprio y la villa privada de la princesa Margarita. Estos son algunos de los refugios paradisiacos de las celebridades.

Son los consentidos de millonarios y celebridades por su lujo, encanto y divinas riquezas naturales. Anota estos refugios paradisiacos en tu lista, ya que amarás visitarlos al menos una vez en la vida. Bon voyage!

Por: Mari Rodríguez Ichaso

St. Barth

La fascinación por la pequeña isla de St. Barth quizá radique en que dispone de algunas de las playas más bellas del Caribe.

Tiene hoteles bellos y personajes como el multimillonario Román Abramóvich, que suelen rentar villas privadas. Para Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio, Gwen Stefani, Jay-Z, Beyoncé, Usher, Tom Hanks, Miranda Kerr o Mariah Carey, entre otros, es como un club privado, donde todos disfrutan en los meses de frío, de mediados de diciembre a abril.

Está el Eden Rock, propiedad de los padres del esposo de Pippa Middleton, James Matthews, con suites y villas —en una de las cuales John Lennon compuso “Imagine”.

Turks & Caicos

Otra isla caribeña que las estrellas adoran es Turks & Caicos, y el resort COMO Parrot Cay continúa siendo un favorito por su privacidad y ambiente zen (su spa Shambhala es fabuloso). Algunos famosos, como Bruce Willis, por cierto, allí se casó con Emma Heming, lo mismo que Ben Affleck con Jennifer Garner, Sandra Bullock, Tom Cruise, Justin Timberlake o Ashton Kutcher adoran sus villas.

Anguilla, Bahamas, Miami y Riviera Maya

En la isla de Anguilla, el maravilloso resort Cap Juluca ha contado con las visitas de Harrison Ford, Caroline Kennedy y Glenn Close. Mientras que las suites del Rock House Harbour Island, en las islas Bahamas, ha sido el refugio de Robert De Niro, Colin Farrell y Cher.

¿Otro fabuloso destino? La familia de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se ha llegado a escapar a la isla de Mustique y se ha hospedado en villas privadas. Esta perteneció a la princesa Margarita de Inglaterra incluso se puede rentar. En The Cotton House es posible ver a muchos famosos: Mick Jagger, Jerry Hall o Tommy Hilfiger. Es una isla en la que las celebridades encuentran privacidad y confort.

En la Riviera Maya, en México, donde hay una colección de resorts increíbles en el Caribe, se ha visto a Arnold Schwarzenegger en el Rosewood Mayakoba, sitio rodeado de una selva de manglares y una playa de arena blanca.

A Miami y a Miami Beach también llegan muchos a escaparse del frío y hospedarse en los hoteles de South Beach, como The Setai, allí ha vacacionado Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio y Bono. También está el icónico Fontainebleau, donde se ha quedado Rihanna, Kate Hudson y Katy Perry.

En el bello The Ritz- Carlton Key Biscayne hemos visto a Paul McCartney y Michael Kors, que adoran su privacidad y su spa, ¡a sólo minutos de la acción de South Beach!

Y el Pacífico mexicano también es célebre. La zona de Cabo San Lucas, en Los Cabos, ha sido objeto de deseo de Jennifer Aniston, George Clooney y Cindy Crawford. El resort Las Ventanas al Paraíso ha sorprendido a Gwyneth Paltrow y Hillary y Bill Clinton. Y el One and Only Palmilla a Eva Longoria y Oprah Winfrey.

En el norte y el sur de Puerto Vallarta hay resorts ultralujosos: como el Four Seasons Punta Mita, la zona de Careyes, donde Julia Roberts ha rentado villas privadas, y el bellísimo resort Cuixmala, donde ha ido Madonna. Por supuesto, hay famosos que siempre eligen Acapulco, Zihuatanejo e Ixtapa.