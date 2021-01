El nuevo galán de Netflix se siente orgulloso de sus orígenes y lo deja en claro. Conoce más sobre Regé-Jean Page, el duque en Bridgerton.

El duque de Hasstings hizo más que conquistar a la socialité Daphne en Bridgerton, pues conquistó el corazón de todo internet y ahora ya es considerado de los actores más hot y socorridos del año. Regé-Jean Page tiene tan solo 30 años de edad y orígenes londinenses y de Zimbabwe. Conozcamos más sobre esta cotizada figura.

Las raíces y su profesión. De dónde es Regé-Jean Page

«Bridgerton es un show glamuroso, un ambicioso cuento de hadas de Cenicienta sobre amor y romance. Así que no sé por qué no invitarías a absolutamente todos a participar en ella. Especialmente si estás sirviendo a una audiencia global en Netflix». Estas fueron las palabras de Page con The Guardian, mientras relataba la importancia de tener un cast diverso en la serie.

Añadió: «No es nada complicado incluir a las personas, al contrario de cuánto te toma pensar y hacer que dichas personas se queden fuera de las historias».

A Page lo crió una pareja multirracial, pues su padre es de Londres y su mamá de Zimbabwe. El actor pasó su infancia en el país africano y regresó a Europa a los 14 años.

Al mismo medio citado recalcó: «Ser un niño multirracial en ese ambiente [el europeo / moderno] significa que debes construir tu propia identidad y cuestionarte por qué perteneces a ese mundo. […] Toda mi vida y mi trabajo lo vi con ojos de forastero».

Bridgerton como la punta del iceberg

Regé-Jean Page no era un extraño para Shonda Rhimes, mente tras Grey’s Anatomy y su más reciente hit, Bridgerton. Trabajaron juntos en la serie For The People, él en el papel de Leonard Knox y ella como productora ejecutiva.

Antes participó junto con Jonathan Pryce en The Merchant of Venice y en la miniserie Roots: The Saga of an American Family.

En su papel como Simon Basset en Bridgerton, Page ha manifestado el gusto que le da participar en shows de este calibre y que hicieron cambios a su manera. «No es la pieza de época que estás esperando. Es un romance de época reinventado para el siglo XXI. Tiene composiciones clásicas, pero también arreglos de Ariana Grande, y creo que eso carga mucho sobre la temática que maneja», dijo a Who What Wear en entrevista.

«Tenemos estas escenas de los grandes bailes y bailamos al ritmo de Beyoncé, Stormzy y Plan B. La energía es muy moderna y sexy. La diferencia es que usamos inclusive ropa más sensual».

¿Y podría ser… el nuevo James Bond?

«Creo que internet piensa muchas cosas, y esta [ser el nuevo James Bond] es una de las más complacientes», contó en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

A través de una videollamada, habló sobre cómo ser británico se convierte en una gran metáfora para ser el próximo Bond. Page lo llama «una insignia».

«Y estoy muy orgulloso de tener una insignia en la misma compañía de quienes la han tenido» como Tom Hardy, Tom Hiddleston o Idris Elba.

«Pero es solo eso, una insignia». Así que mientras tanto, Page se dedica a disfrutar de su papel en Bridgerton. Mismo que haría, «indudablemente», para las próximas temporadas.

