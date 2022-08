"Cumplir 50 es como un nuevo comienzo sin tonterías": las declaraciones de Renée Zellweger sobre envejecer

Son muchas las celebridades que por décadas han expuesto qué piensan sobre el envejecimiento y cómo es la percepción ante las mujeres que llegan a "cierta edad" —desde Julianne Moore diciendo que "belleza no es sinónimo de juventud", como Jamie Lee Curtis a favor de la belleza y en contra del botox.

Lo más reciente son las declaraciones de Renée Zellweger asegurando, "tienes que sobrevivir para llegar a mi edad, y he ganado voz y poder", en entrevista con The Sunday Times.

getty

La estrella de El diario de Bridget Jones explicó por qué tiene conflicto con los productos antienvejecimiento y las promesas de éstos en el mercado. "Todos esos anuncios diciéndonos que no debemos vernos de nuestra edad y si compramos todas sus cremas y sus arreglos y toda esa basura que quieren vendernos".

Me quedo perpleja, como ¿qué estás diciendo? ¿que no soy valiosa porque tengo 53? Hay una gran diferencia entre ser tu mejor y más vibrante 'yo' y querer ser lo que no eres. Para ser hermosa y cautivadora debes aceptar tu edad, de otro modo estás viviendo disculpándote, y para mí eso no es hermoso en absoluto.