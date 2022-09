Fotos: así es la poderosa amistad entre Meryl Streep y Robert De Niro

Cuando pensamos en las grandes estrellas de Hollywood, rápidamente se coloca Robert De Niro en la mente de muchos. El actor de actualmente 79 años ha salido en múltiples clásicos del cine, pero se le ha aplaudido también por su personalidad tan carismática. Y Meryl Streep, una actriz igual de aclamada, fue una de las primeras en atestiguar la gran amistad y benevolencia de De Niro.

El gesto de Robert De Niro que jamás olvidará Meryl Streep

Cuando Meryl Streep hacía papeles pequeños años atrás, conoció al actor John Cazale, quien apareció en El Padrino. Fue amor a primera vista cuando filmaron Measure for Measure en 1976. Se hicieron pareja pero tenían problemas económicos, y Cazele fue diagnosticado con cáncer terminal. Entonces los dos coincidieron en la filmación de Journey to the End of Hell con De Niro.

Debido a la salud de John Cazele, los productores querían despedirlo porque las cuentas del seguro médico eran demasiado altas; y aquí entró el lado más humano de Robert De Niro: el actor pidió que descontaran de su salario para darle más dinero al seguro de Cazele, y amenazó en renunciar si despedían al actor que interpretó a Fredo en El Padrino I y II.

Robert declaró años después, “estaba más enfermo de lo que pensábamos, pero yo quería que estuviera en la película”. Esta acción indudablemente tocó el corazón de Meryl, y aunque lametablemente John Cazale murió, entre Streep y De Niro surgió una amistad inquebrantable.

La amistad de Robert De Niro y Meryl Streep

Además de su amistad fuera de la pantalla, los actores compartieron set en cuatro afamadas películas: The Deer Hunter (1974), Falling in Love (1984), Marvin's Room (1996) y First Man (2004).

En 2018, Robert De Niro dio un discurso para su querida amiga ya que le iban a entregar el premio a Mejor Actriz en la gala del National Board of Review. “Meryl es la actriz más generosa y dadivosa”, dijo Robert, “no solo habita su propio personaje, sino que ayuda a que el resto sienta a su personaje en pantalla”.

“Meryl, gracias por hablar las cosas que a todos nos afectan. Gracias por ser una actriz que interpreta a los personajes más interesantes con tanto compromiso y sin juicios. Parece que Meryl no tiene imperfecciones. Y con el mayor amor para ti, Meryl, te quiero mucho”.

Al terminar su discurso, la actriz se acercó y le dio un gran abrazo y le agradeció con un tierno beso en los labios. ¡Ahora veamos un par de fotografías que relatan esta gran amistad!

