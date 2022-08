¿Cómo se conocieron y cómo comenzó su relación? Te contamos algunos de los detalles más íntimos del romance secreto que mantuvieron la exesposa de Elvis Presley, la actriz Priscilla Presley y Julio Iglesias, el famoso cantante español.

Julio Iglesias fue uno de los cantantes más populares de su época, no sólo por su talento en el medio musical, sino por ser uno de los galanes más perseguido por el género femenino, pues incluso protagonizó numerosos romances con las mujeres más bellas de su época.

Con el lanzamiento de la película biográfica de Elvis Presley, ha salido a la luz el romance secreto que mantuvo con la exesposa de “el rey del rock and roll”, Priscilla Presley. Checa algunos detalles de esta relación.

La pareja se conoció durante el Festival de Viña del Mar, donde Julio sería uno de los cantantes invitados y Priscilla era una famosa presentadora de un programa de televisión de Estados Unidos de la cadena ABC.

Los rumores dicen que el flechazo se dio de inmediato, intercambiaron miradas y algunas palabras, pero aunque intercambiaron número de teléfono, la relación no trascendió.

Sin embargo, el destino los juntaría de nuevo, esta vez en la Ciudad de Nueva York, y donde comenzaría la legendaria historia de amor entre Priscila y Julio.

El cantante español contó que fue Priscila quien tuvo la iniciativa y lo buscó. La exesposa de Elvis Presley averiguó el hotel donde se estaba hospedando Julio, y el número de su habitación.

Más tarde en una entrevista, el español revelaría:

“Teníamos el propósito de conocernos en Chile y no fue posible. Alguien hizo de mediador, pero no fue posible y yo lo di por perdido para siempre. Priscilla no opinaba igual. Me dio una enorme sorpresa al llamarme cuando llegué a esta ciudad”.