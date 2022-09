Sabrina Sakaë Mottola: así ha cambiado la hija de Thalía y Tommy Mottola

No hay duda de que los hijos de los famosos mexicanos destacan poco a poco en su propio ámbito. Algunos siguen los pasos de sus padres como cantantes y actores, mientras otros aún están por descubrir su vocación. Y si hay alguien que está en la mira y con un futuro prometedor, es Sabrina Sakaë Mottola, la hija de Thalía.

Originalmente publicada el 22/04/2022.

¿Quién es Sabrina Sakaë Mottola?

Sabrina es la hija mayor del matrimonio entre Thalía y el empresario Tommy Mottola. Esta joven promesa nació el 7 de octubre de 2007, y en 2011 nació su hermano menor, Matthew Alejandro.

En el décimo álbum de estudio de Thalía, Lunada —lanzado en 2008— está la canción 'Bendita', misma que la cantante escribió para su hija Sabrina Sakaë.

¿Cuántos años tiene Sabrina Sakaë?

La primogénita de Thalía y Tommy Mottola, Sabrina Sakaë Mottola, tiene 14 años. Este 7 de octubre de 2022 cumple 15 años.

¿Qué significa el nombre de Sabrina Sakaë?

De acuerdo con la primera entrevista que la pareja dio al respecto del nacimiento de su hija, revelaron que Sabrina significa 'princesa' y Sakaë una palabra japonesa que se traduce como 'prosperidad'.

Algunas de las personas más reconocidas que han llevado el nombre de Sakaë son al escritor japonés Sakae Saito, al activista japonés Sakae Menda, y el poeta y novelista Sakae Tsuboi.

Sabrina es la variante latina de Severn, un persona mítico que también se le relaciona con el de una princesa o diosa. Una leyenda dicta que Sabrina fue el nombre del rey bretón Locrino y la princesa huna Estrildis; la joven murió en un río, mismo que lleva este nombre en su honor.

¿Cuántos idiomas habla Sabrina Sakaë, la hija de Thalía?

Sabrina Sakaë Mottola habla inglés, y ocasionalmente habla español. En algunos videos ha mandado saludos con un entonado "hola, soy Sabrina", pero su primera lengua es inglés.

¿Cómo es la hija de Thalía actualmente y a qué se dedica Sabrina Sakaë?

Thalía y Tommy mantienen la vida de sus hijos privada, pero eso no significa que sean ajenos a la fama. De hecho, la intérprete de Marimar ha sacado varios videos en TikTok con sus hijos, donde Sabrina normalmente roba cámara.

Una de las últimas apariciones que dio la familia completa fue para la develación de la estrella de Tommy Mottola en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esta ocasión fue la primera en que los hijos de Thalía dieron una entrevista, y ésta causó sensación.

Sabrina, entonces más pequeña, respondió: "estoy muy feliz porque hoy recibió [mi papá] una estrella, es una gran celebración, no hay motivo para no estar feliz".

Sin embargo, al momento tanto Thalía como Tommy están de acuerdo en que sus hijos no tienen el mínino interés por seguir los mismos pasos en el mundo del entretenimiento. Así lo reveló la cantante en esta entrevista, confesando que "no les interesa en lo más mínimo" ser famosos y que "prefieren el behind the scenes" a aparecer ante la cámara.

"Mi hija Sabrina ama todo lo que es aninación", explicó Thalía, "adora hacer animaciones y le encanta dibujar, pintar, crear, hacer cómics". Mientras tanto, su hijo menor siente un gran atractivo hacia los videojuegos, "quiere ser un gamer, le encantan los juegos".

Eso sí, Sabrina compuso dos canciones en uno de los nuevos discos. ¿Quizá no se descartará del todo la carrera musical en un ámbito menos público?

La fiesta de XV años de Sabrina Sakaë Mottola podría ser cancelada

Aunque el cumpleaños de Sabrina es en octubre, los planes por sus XV años ya estaban a la vuelta de la esquina, y madre e hija estaban muy emocionadas por llevar a cabo este evento. Pero todo señala que será pospuesto.

El diseñador de modas mexicano Mitzy reveló que la joven podría esperar más tiempo para celebrar sus 15 años ya que su mamá está enfocada en el estado de salud de su abuela, Eva Mange.

"Thalía está ahorita con lo de su abuela, está con su abuelita más que con otra cosa; de los XV años, nada. No sé si se vayan a suspender", dijo Mitzy. "Ella está al cien por ciento pendiente de su abuelita en todos los aspectos".

Ni Sabrina ni Thalía han dado declaraciones al respecto de la posible fiesta de XV años, o no. Pero mientras, la cantante disfruta de compartir ocasionalmente alguna fotografía de su hija, sin negar lo orgullosa que se siente de ella.

Para el cumpleaños 14 de la joven, la intérprete escribió, "eres una guerrera con un alma fuerte, poderosa, un corazón generoso y lleno de amor para compartir. Eres una maestra de vida, con la fuerza de reinventarte y de salir adelante ante cualquier obstáculo".

Así ha cambiado Sabrina Sakaë a lo largo de los años

Así ha crecido la linda hija mayor de Thalía y Tommy Mottola.

