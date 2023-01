Esto dijo Salma Hayek sobre hacer un sensual baile con Channing Tatum, cuerpo a cuerpo (y mojados)

Si hacer un baile erótico pegada al cuerpo de Channing Tatum estaba en tu bucket list, déjame decirte que Salma Hayek ya se encargó de realizar esa tarea. La mexicana se unió al elenco de Magic Mike's Last Dance, la secuela de Magic Mike XXL próxima a estrenar el 10 de febrero 2023 y que promete estar cargada de adrenalina y muchos —muchos— chicos guapos sin camisa.

Salma Hayek saldrá en ‘Magic Mike’ con Channing Tatum

Channing Tatum retomará su papel como Mike Lane y el director Steven Soderbergh retomará el mundo de Magic Mike con el guión de Reid Carolin, responsable de las dos primeras películas. "Magic" Mike Lane (Tatum) vuelve a subir al escenario después de una larga pausa,

después de que su negocio lo dejara en la ruina y tomando un trabajo como barman en Florida. Con las vueltas del destino, Mike aterrizará en Londres con una rica socialité (Salma Hayel) que lo atrae con una oferta que no puede rechazar... y una agenda propia.

Salma Hayek revela lo más difícil de hacer un baile sensual con Channing Tatum

Estar en las más de cinco décadas de vida jamás ha detenido a las mujeres poderosas, y eso lo demostró Salma Hayek al realizar las acrobacias y los sensuales bailes de la mano del guapísimo Channing Tatum. La mexicana que interpreta al interés amoroso de Mike tuvo que aprenderse una coreografía y desafiar a su cuerpo para dar con las tomas perfectas.

“Fue físicamente demandante”, dijo a ET online, “¡es demasiado complicado! Interpreto a una mujer fuerte. Mi día en la oficina consistía en sentarse y ver a al menos 12 hombres semidesnudos, bailando y haciendo piruetas. Y yo era la jefa", reveló con alegría.

Meses antes, la actriz de 56 años contó a People lo orgullosa que estaba de su talentoso compañero de actuación para Magic Mike. “Si creían que sabía bailar, no han visto nada. Sus habilidades de baile… cómo han mejorado”. Añadió: “mira, no me puedo quejar —en un promedio, llego a trabajar con 12 stippers. No uno, no dos, 12. Eso es trabajo duro”.

Y aunque para Salma este personaje implicó un gran esfuerzo físico, para Tatum hubo una reacción contraria —pero menos grata. Lee aquí lo que Channing Tatum confiesa que sintió al filmar escenas hot con Salma Hayek.