Él es el hijo que tuvieron Sandra Echeverría y Leo Lozanne, pareja que se separa tras 11 años juntos

Después de que Sandra Echeverría confesara que se está separando de Leo Lozanne, queda una pregunta, ¿qué sucederá con el hijo que tienen en común? Ambos son padres de un encantador niño llamado Andrés de Lozanne Echeverría.

¿Cuántos hijos tiene Sandra Echeverría?

La estrella que interpreta a María Félix solamente tiene un hijo, Andrés de Lozanne Echeverría, quien nació el 18 de septiembre del 2015 (tiene 7 años).

¿Cuántos hijos tiene Leo Lozanne?

Sandra y Leo se comprometieron y se casaron en 2014, y él la tituló como madre. Pero Leo ya tenía hijos de su matrimonio pasado.

El fundador del grupo Fobia estuvo casado por 8 años con la conductora Marcela Cuevas y juntos tuvieron dos retoños: Bruno (18 años) y Alexis (15 años).

¿Quién es el hijo de Sandra Echeverría y Leo Lozanne?

Ambos son dos orgullosos padres de Andrés, un curioso niño de siete años que ha gozado de todo el cariño de sus papás.

Para su cumpleaños número 5, Leo compartió unas breves pero encantadoras palabras para su hijo: “Hoy es cumpleaños de este torbellino que ha venido a revolucionar nuestras vidas y llenarlas de amor y bendiciones”.

El cantante confesó a Quién en 2016 que es totalmente diferente ser papá en los 30 que en los 40: “ahora tengo mucha más conciencia y estabilidad, me puedo dar el lujo de mi vida [artística] para disfrutar a mi familia. Tengo la vida más aterrizada y el pasado te da experiencia para saber los momentos de los hijos que no te puedes perder. Entonces vives la paternidad con más tranquilidad”.

Ahora que Sandra Echeverría y Leo Lozanne se separan, la actriz confesó en el podcast Señoras Punk que está durmiendo con su hijo: “hemos estado pasando por este momento, y ahora que estamos en una separación, me he estado durmiendo con mi hijo”. Pero la separación y el divorcio no es algo que la actriz de 37 años deseaba: “vengo de una familia de divorcios y siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que ellos no tuvieran que sufrir lo que yo sufrí”.