"Ya no hay empatía ni apoyo": tras 11 años juntos, Sandra Echeverría confiesa que se separa de Leo Lozanne

Sandra Echeverría estuvo hace no mucho en uno de los picos de su carrera personificando a la icónica María Félix, pero recién aclaró que está pasando “semanas bastante complicadas”. Y la razón no es para menos: confesó que ella y Leo Lozanne se están separando después de 11 años juntos.

Sandra Echeverría y Leo Lozanne se separan tras 11 años juntos

Sandra Echeverría habló en el podcast Señoras Punk —muy adecuadamente titulado ‘Los cambios siempre son para mejor’— y confesó que su matrimonio de 11 años con Leo Lozanne está atravesando una separación.

“He tenido semanas bastante complicadas con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos… y de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en otras”, relató Echeverría.

Confesó que debido a la situación se ha estado durmiendo con su hijo Andrés de Lozanne Echeverría (de 7 años) y que lamenta que este suceso se esté dando: “vengo de una familia de divorcio y siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí”.

La actriz de 37 años expresó que su frustración también proviene de “idealizar a otra persona, porque quieres que sea de una forma que no es”.

Sandra Echeverría se separa de Leo Lozanne pero “aún lo ama”

Aceptó que el proceso “no ha sido nada fácil” y que fue “tomar una decisión para el bien de los dos”. Pero esto no quita de encima el dolor de la herida, pues Sandra comentó que le tiene todavía una enorme estima a Leo.

“No es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida. Pero finalmente me importa que él esté bien y me importa yo estar bien. Y si vamos a estar mejor separados, pues venga. Porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien y que finalmente nosotros también estemos mejor”.