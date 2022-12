Sandra Echeverría en su primera Navidad sin Leo de Lozanne y con enorme sonrisa para ser fuerte ante su hijo

Esta Navidad 2022 ha sido complicada para varias celebridades —entre ellas Shakira, quien mandó un poderoso mensaje al lado de sus hijos sobre ser madre soltera—, por eso el caso de Sandra Echeverría y Leo de Lozanne no se queda atrás. Ambos están atravesando una dolorosa separación después de 11 años juntos y 8 de casados, relación de la que sacaron a un precioso hijo, Andrés de Lozanne Echeverría.

Sandra Echeverría pasa su primera Navidad y Año Nuevo sin Leo de Lozanne

Sandra Echeverría habló en el podcast Señoras Punk en noviembre de este año y confesó que su matrimonio con Leo de Lozanne está atravesando una separación: “he tenido semanas bastante complicadas con mi esposo, llevamos 11 años juntos… y de repente, empezamos a ver que ya no había empatía en ciertad cosas, que ya no hay apoyo en otras”, relató Echeverría.

“No es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida. Pero finalmente me importa que él esté bien y me importa yo estar bien. Y si vamos a estar mejor separados, pues venga”, dijo Sandra Echeverría en ‘Señoras Punk’.

Por otro lado, Leo de Lozanne finalmente rompió el silencio y tiempo después habló del divorcio con Sandra y que está en ‘una nueva etapa personal’: “Me separé, con un divorcio este año. Sandra ya lo platicó con mucha elocuencia en todos lados […] Las separaciones se ven como un fracaso, pero a mi me parece que son nuevos principios, sobre todo cuando las haces en equipo, con amor y con respeto".

Sandra Echeverría celebra las fiestas con su hijo y sin Leo de Lozanne

La situación no es fácil para ninguno de los dos, pero Sandra Echeverría salió en redes sociales con una sonrisa de fortaleza y cargando a su hijo para desearle felices fiestas a sus seguidores. La actriz que interpreta a María Félix en televisión confesó que ‘está tranquila’ ante esta situación, “que es un proceso, de repente estás bien, de repente te sientes más triste, uno está vulnerable, obviamente pasando por un momento complicado, pero no hay odio, no hay malas ondas, al contrario hay mucho amor”, vía Infobae.

Además reveló que su Navidad sería muy distinta a como la ha pasado: “será la primera Navidad que paso con mi mamá, llevo muchos años sin pasarla con ella, así que me emociona mucho poder compartir este momento con mi hijo, con ella, nos vamos a Miami en un crucero”.

Por su lado, el músico de 51 años no ha compartido ningún mensaje navideño o con motivo de las fiestas. Tanto Leo como Sandra tuvieron una colaboración con una marca de relojería, que coincidió en un post similar, pero no han mencionado nada más respecto a la primera Navidad que pasan separados.