Sarah Jessica Parker demuestra que las novias de 57 años no le piden nada a las 'bride-to-be' jovencitas

Ten por seguro que nunca se es demasiado grande para usar un vestido de novia. Así lo acaba de demostrar uno de nuestros personajes favoritos, Sarah Jessica Parker en el papel de Carrie Bradshaw, pues volvió lucir el icónico wedding dress de esta protagonista en Sex and the City.

Sarah Jessica Parker: Carrie Bradshaw vuelve a lucir el icónico vestido de novia

Mismo vestido, 14 años de diferencia. Sarah Jessica Parker fue captada usando el icónico vestido de novia de Sex and the City durante el rodaje de And Just Like That.

getty

getty

getty

El spin off de la afamada serie que toma lugar en Nueva York trajo de vuelta a casi todo el elenco original, con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbs (Cynthia Nixon) y Charlotte Yor (Kristin Davis), mientras navegan su vida a los cincuenta-y-tantos.

Este increíble vestido es obra de la diseñadora británica Vivienne Westwood —mismo que seguro recuerdas de la primera película, en la escena de Carrie Bradshaw corriendo por las escaleras de la Biblioteca Pública de Nueva York porque su prometido, Mr. Big, cambió su opinión de último momento.

Para este retorno, Parker lo usó con un par de modificaciones: añadió guantes largos color turquesa y una capa del mismo color, en perfecta sintonía con sus pumps [posiblemente Manholo Blahnik].

Sarah Jessica Parker demuestra que las mujeres de 50 y más son novias hermosas

Es probable que esta sea una pista para la segunda boda de Carrie Bradshaw —no queremos hacer especulaciones, pero John Corbett, quien interpretó a Aidan, una de las parejas de Carrie, va a regresar en And Just Like That—.

getty

Incluso si este es el caso, es importante recalcar que uno de los mensajes del spin off de la serie es la forma en que representan el estilo de vida de tres mujeres en sus cincuenta, dispuestas a comerse el mundo tal y como son.

De hecho de esto habló SJP cuando respondió a los comentarios misóginos por ‘envejecer’ en la secuela.

Es claro que las protagonistas no lucen igual que años atrás —como dejarse las canas, o tener arrugas más visibles—, pero ninguna mujer debe pedir disculpas ni dar explicaciones por el pasar de los años.

“Hay muchos comentarios misóginos sobre nosotras que nunca escucharíamos sobre un hombre. Sé qué aspecto tengo, y no tengo otra opción. ¿Qué quieres que haga, dejar de envejecer? ¿desaparecer?”, dijo Sarah Jessica Parker.

Cynthia Nixon, de 56, también expresó su parecer: “me gusta que no estamos tratando de rejuvenecer la serie. No estamos incluyendo algo así como una sobrina de 21 años”.

¡Amamos a Carrie Bradshaw en su vestido de bride-to-be!