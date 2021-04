“Saramago es uno de mis escritores favoritos”: Ligia Urroz

La escritora, que presenta su nuevo libro “ Somoza”, nos revela detalles de sus inicios como novelista y sus gustos a la hora de leer y escribir.

Aprendió a leer con tan solo tres años de edad. Desde entonces, la vida de Ligia Urroz ha estado rodeada de libros, letras, palabras, pensamientos y un gran deseo por seguir escribiendo.

“Nadie me enseñó a leer, yo no sé cómo hice, pero aprendí a leer sola”, recuerda la escritora sobre sus primeros acercamientos con las letras.

“Mi mamá te puede contar esto porque fue divertido, veníamos a México a visitar a mi abuelito porque él era el cónsul general de Nicaragua en México y veníamos en el coche; yo venía leyendo todos los espectaculares y mi mamá pensó que me los había aprendido y me dijo: ‘¿cuándo te aprendiste todo esto? porque estos anuncios no salen en Nicaragua’, y de pronto empezó a darse cuenta de que ya leía”, recordó.

A partir de entonces, la lectura fue una constante en su vida. “Me daban cuentos infantiles, hasta enciclopedias y bueno, leía de todo, pero sí creo que la primera novela que leí fue ‘Mujercitas’ y ‘El diario de Ana Frank’”, compartió a Vanidades.com en entrevista vía zoom.

Su talento para escribir lo descubrió ya en la juventud, cuando cursaba la carrera de Economía en el ITAM, pues al tener que realizar un ensayo escolar, se percató que lo que le habían pedido no era nada lo que ella había escrito. “Escribía mucho de adolescente, hacía mis anotaciones; pero cuando dije ‘me debo dedicar un poco más a la escritura’, fue en la carrera”, nos reveló.

Y es que al escribir lo que en teoría debió ser un ensayo sobre economía, Urroz creó una novela muy al estilo de Miguel Unamuno y su obra literaria ‘Niebla’.

“Empecé a hacer el ensayo como si tuviera un personaje en ‘’Niebla’’, lo empiezo a hacer con Economía y el personaje; entonces entregué el documento y luego dije ‘¿qué hice?, esto debería haber sido un ensayo académico y estoy metiendo una novela, ¡me van a reprobar! Voy a perder mi beca”, recuerda sobre sus inicios como novelista.

Fue entonces cuando, tras haber revisado el texto de Ligia, su profesor le recomendó dedicarse a la escritura.

“El profesor me regresa el ensayo calificado y me pone diez por deformación profesional, y me dice ‘Ligia, tú te deberías de haber dedicado a las letras y no a la economía’. Estuvo muy divertido, pero ahí me di cuenta que sí quería seguir escribiendo”, aseguró.

Ligia en la intimidad

Cuando la cuestionamos sobre qué personaje de cualquier libro le gustaría conocer, sin dudarlo nos responde que Blimunda Sietelunas, del libro ‘’Memorial del Convento’’ de José Saramago.

«Me enamoré de ella porque era tan humana pero además tenía poderes, porque podía ver el amor de las personas”, nos dice y añade “entonces podía ver el interior del amor de su vida, lo cual lo convertía en un arma dos filos, porque podía ver qué le estaba pasando y podía saber cosas que las personas normales no saben, que pueden llegar a doler demasiado”, nos explica.

“Ese personaje me fascina, es uno de mis personajes favoritos de la literatura”, expresa con entusiasmo para rematar contundente, “Saramago es uno de mis escritores favoritos”.

Cuando se trata de escribir, Ligia prefiere el silencio. “No puedo escribir escuchando música; aunque si me quiero relajar para escribir algo ligero, oigo música clásica; pero ya cuando estoy escribiendo novela o algo así, sí estoy completamente callada”, nos dice.

Sobre si tiene manías a la hora de leer o escribir, reconoce que solo cuando se trata de leer y todo porque se confiesa una ávida lectora y quedarse sin lectura la puede poner ‘súper mal’.

Así que cada vez que sale de viaje “llevo los libros en papel, pero también llevo mi iPad o cualquier cosa electrónica, porque si se me acaba el libro en pleno vuelo me pongo super mal”, dice y remata: “no salgo por lo menos sin dos libros”.

Sus recuerdos plasmados en papel

Su último libro, “Somoza. La novela del hombre que robó los sueños de una nación”, retrata la otra cara del dictador nicaragüense, la que ella vivió en carne propia y la que pocos conocen.

La autora presenta las dos caras de ‘Somoza’, la que ella recuerda y la que la historia presenta. “Me gusta tomar la humanidad de las personas, es decir, hay gente que la puedes tachar de mala, gente que la puedes tachar de buena, pero todos tenemos diferentes aspectos, y el general Somoza tenía un aspecto muy cariñoso, tenía un sentido paternal muy lindo, por lo menos conmigo y con mi hermana”, nos dice Urroz.

Escrito casi en su totalidad desde la visión de una niña de 11 años, ‘Somoza’ presenta al hombre que para ella y su hermana era como un tío, que en las fiestas de la familia se dejaba ver con esa mirada franca y siempre sonriente, pero que de pronto se convirtió, para su sorpresa, en un dictador y el enemigo de toda una nación.

