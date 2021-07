7 secretos de celebs (entre 30 y 70 años) para ser una mujer plena, sana y feliz en su piel

El nuevo concepto de bienestar en Hollywood gira alrededor de la gentileza, el buen humor y la paz mental. El cuerpo de ensueño, inevitablemente, le sigue de cerca.

Por: Jessica Moreno

Tal vez sea un acto político ser una mujer mayor de 32 años que luce bien. Y no significa que saldré de fiesta, lo cierto es que no me sentaré en casa a esperar la menopausia tejiendo crochet”, declaró hace tiempo Kate Beckinsale, aludiendo a que hoy día una mujer en sus 30 se considera vieja.

Y esa frase pronunciada por la actriz de 47 años podría definir nuestro nuevo objetivo femenino: vernos bien porque nos sentimos así, a cualquier edad y con todo tipo de figura, sin importar lo que el mundo opine de ello.

Una nueva filosofía que puedes adoptar desde ya gracias a las nuevas reglas del bienestar que practican las celebs.

1. ¡MERECES TIEMPO PARA TI!

Debe ser un placer y no una obligación mantenerte en forma, por eso Gwyneth Paltrow empieza su día con un smoothie de proteínas y una sesión de meditación trascendental.

“Considero que la belleza y el bienestar están intrínsecamente ligados”, reveló a una famosa publicación, “crear un ritual te garantiza que vas a invertir ese tiempo en ti, todos los días”. Lo que incluya tu rutina, claro está, es 100% personalizable, pero Paltrow ama cepillar su piel en seco cada mañana, “desde los pies y en dirección hacia el corazón, ya que ayuda con la circulación y es exfoliante”, explica la actriz de 48 años, que también emplea múltiples productos de belleza de su propia firma Goop en el rostro. Y antes de comenzar el día, ya se dio a ella misma prioridad.

2. LO QUE EN VERDAD NECESITAS

No hay una regla que funcione para todas, la de Eiza González, por ejemplo, es que una vez a la semana come lo que quiere, “brownies, pizza, lo que mi cuerpo necesite para ser feliz”, contó a Shape.

La actriz, de 31 años, como medio mundo, aprovechó el año de confinamiento para aprender a cocinar sano, “me di cuenta de que estaba limpiando el cuerpo desde adentro hacia afuera y se empezó a notar. Nunca me he sentido más en forma”, aseguró.

Otra necesidad es ejercitarse, en especial sus ‘glúteos latinos’, como ella los llama, no para borrar imperfecciones, sino “porque me siento muy bien al hacerlo”, explica.

3. ERES UNA OBRA EN PROGRESO

Esa es la visión de Jessica Alba, y una vez que entiendes eso, no eres tan dura contigo misma por no estar en la forma que quisieras o que el mundo alrededor de ti parece imponerte. “Tendemos a criticarnos de más, cuando lo único que podemos hacer es comer una dieta limpia y balanceada, integrar algún tipo de actividad física al día y no ser tan duras con nosotras mismas”, ha dicho la empresaria que acaba de cumplir 40 años , “ya no tenemos que conformarnos con las ideas de belleza que tienen otras personas”.

4. NO LIMITES A TU CUERPO

Las dietas demasiado estrictas son una fórmula para el desastre mental y físico, “todos tenemos una debilidad, la mía es la comida”, nos confesó Salma Hayek hace poco. Pero su única regla es que no come proteína animal todos los días; consume carne de vez en cuando y pasa días sin probarla.

Para cubrir la cantidad que requiere, la mexicana, que se acerca a los 55 años, prefiere beber smoothies y por eso la vemos compartir algunas de sus recetas favoritas en Instagram, junto a sus ya famosas selfies sin maquillaje.

5. QUE TU LISTA SEA PEQUEÑA

Si tienes una rutina de belleza que incluya muchos pasos, probablemente vas a desistir después de un tiempo, es lo que opina la experimentada actriz Glenn Close, de 74 años. “El cuidado personal puede volverse aburrido, por eso tengo el pelo corto”, reveló a Today, para mantener la vitalidad (¿la viste bailando en la entrega de los Oscar?) de su rostro lava su cara y la humecta con crema, punto. Su energía envidiable, asegura, proviene de “hacer algo que ames con personas que ames”. Simple y efectivo.

6. TRABAJA DURO Y DESCANSA MÁS

Margot Robbie se declara poco fanática de los entrenamientos rudos, pero bebe té todo el día y practica Pilates. “Me aficioné a ellos porque no soy partidaria de levantar pesas y me siento mejor después de un buen estiramiento”, dijo a Women’s Health, “cuando no me preparo para un rol, bailo o juego tenis con amigos”.

En su programa de ejercicios, que más bien parecen pasatiempos, descansar es clave, “siempre me ha sido difícil desconectarme al final del día, por eso hago que mi cuarto sea amigable con el sueño, me pongo una mascarilla, enciendo velas aromáticas y escucho música relajante, si tuve un día particularmente difícil tomo un baño de burbujas y bebo una cerveza fría”, contó la actriz de 30 años.

7. NO PIERDAS TIEMPO PENSANDO EN LO QUE NO TIENES

“Recuerdo que me sentía mal por mi peso cuando tenía 20 años y ahora veo mis fotos y me digo: ‘¿En qué pensaba esa niña?’, confesó Jodie Comer a W Magazine, “muchas veces vemos atrás y nos damos cuenta de cómo perdimos el tiempo”. Tras la pandemia, la actriz de 29 años practica más la gratitud, “creí que lo hacía, pero veo que dimos mucho por sentado, ahora horneo un pastel cada fin de semana y como un poco cada día”. Y sí, son los pequeños (y dulces) placeres los que aportan felicidad y bienestar a nuestra vida.

