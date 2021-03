Series que puedes ver si estás obsesionada con ‘The Handmade’s Tale’

‘The Handmade’s Tale’ tiene fecha de estreno para la cuarta temporada. Y si te gustan las series distópicas y de época, estas serán de tu agrado.

La pandemia atrasó varios estrenos, pero finalmente se dio a conocer el de la cuarta temporada de The Handmade’s Tale. Anótalo en tu agenda: 28 de abril en HBO. Habrá continuación para la aclamada serie basada en la novela homónima de Margaret Atwood de 1985. Nuevamente con Elisabeth Moss como la protagonista y el futuro distópico en el que un gobierno fundamentalista y puritano se instauró en Estados Unidos.

¿Obsesionada con la serie o a punto de iniciarla? Si te gustan este tipo de shows —distópicos, feministas, basados en novelas y en distintas épocas—, entonces estas series no te defraudarán.

Alias Grace

El mismo día que The Handmade’s Tale estrenó en Hulu en 2017, Netflix estrenaba Alias Grace, producción original basada en otro libro de Margaret Atwood. Sigue la historia de una mujer acusada de un homicidio en el Canadá del siglo XIX.

Ver en: Netflix.

Twin Peaks

La serie creada por David Lynch y Mark Frost cuya trama transcurre en un pueblo ficticio con universos alternos (como en Handmade’s). Un idiosincrático agente del FBI investiga el asesinato de una joven mujer en un aún más idiosincrático pueblo llamado Twin Peaks.

Ver en: Netflix.

The OA

Misterio, drama, ciencia ficción, sobrenatural y fantasía. Un poco de todo lo que abarca esta serie estrenada en Netflix en 2016. En The OA conocerás a Prairie Johnson, una joven que reaparece después de haber desaparecido por siete años. Ahora se llama OA y el mundo ya no será nada de lo que recordaba.

Ver en: Netflix.

Mad Men

La vida dentro y fuera de los involucrados en una exitosa firma de publicidad, ubicada desde los cincuenta en adelante. Aquí también participa Elisabeth Moss, en el papel de Peggy Olsen, la secretaria que desafiará los estereotipos de género y abrirá su camino.

Ver en: Amazon Prime.

Unorthodox

Miniserie basada en la autobiografía de Deborah Feldman, Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Cuya historia cuenta la vida de una joven que se liberó de la comunidad judía ortodoxa y prueba suerte de una nueva y mejor vida en Nueva York.

Ver en: Netflix.

Westworld

¿Irías a un parque de atracciones estilizado como el Lejano Oeste y con robots que parecen personas? Algo así va la trama de la serie creada por Jonathan Nolan, hermano de Christopher Nolan. En Westworld reflexionarás sobre hasta qué punto podemos permitirnos ‘domar’ a la inteligencia artificial.

Ver en: HBO.

The Leftovers

Así como en The Handmade’s Tale, esta serie de Damon Lindelof y Tom Perrotta está basada en la novela distópica con el mismo título de Perrotta. Trata sobre un misterioso suceso en el que 140 millones de personas desaparecen de la faz de la tierra, sin rastro. El resto tendrá que aprender a vivir buscando respuestas.

Ver en: HBO.

