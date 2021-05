Buena noticia para las fans de ‘Sex and the City’: Mr. Big sí regresará a las nuevas series

Volveremos a ver a Chris Noth interpretar al eterno amado de Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’: Mr. Big, de vuelta a la acción (aunque, realmente, nunca la dejó).

Y así, después de que en febrero se había constatado que Mr.Big, el «amor tóxico» de Carrie Bradshaw, no regresaría a «Sex and the City», este miércoles salió la grata noticia de que la situación se revertirá y el personaje sí saldrá en el reboot.

¿Cómo pudo considerarse hacer una historia más de Sex and the City sin Mr. Big?

A través de un comunicado de HBO Max —y vía CNN— se dio a conocer que Chris Noth regresará a su papel como Mr. Big para el reboot de la icónica serie, llamado And Just Like That.

«Estoy encantado de trabajar con Chris otra vez en Just Like That… ¿Cómo podríamos haber hecho un nuevo capítulo de Sex and the City sin Mr. Big?, dijo el productor ejecutivo Michael Patrick King.

La aventura continúa

El personaje de Noth es el amante de mucho tiempo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). En las películas seguidas a las series —fueron dos, en 2008 y 2010—, Carrie y Big se casan y continúan sus vidas en Nueva York.

Para estas nuevas series, veremos a Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) —así es, sin la mayor del grupo y nuestra relacionista pública consentida, Samantha Jones (Kim Cattrall).

La producción, que iniciará en verano en la gran manzana, consistirá de 10 episodios de media hora. ¿Lista para maratonear?

SIGUE LEYENDO: