Aunque el bombazo de Shakira contra Piqué causó furor, esta es su verdadera canción más fuerte para dedicarle a un ex

Las reacciones de la nueva canción de Shakira con Bizarrap permanecerán en internet por un buen rato. La cantante inició el 2023 con una canción que le tira un dardo a Piqué y Clara Chía después de sufrir de la infidelidad por parte de quien fue su pareja 12 años —y con quien tuvo dos hijos. Con 36 millones de reproducciones, el argentino y la colombiana hicieron la sesión de música #53 y desataron uno de los debates más grandes en el ciberespacio. Lo cierto es que también hay muchas opiniones divididas sobre qué tan buena es la canción, y como bien dijeron en Twitter, “hay exes a los que les escribes Antología y hay exes a los que les exhibes las deudas y hasta de lo que se van a morir”.

Internet y la pelea de ‘Antología’ vs. Shakira con Bizarrap

Así es, los usuarios han asegurado que aunque la canción con Bizarrap fue un duro golpe para el futbolista, la verdadera canción con la que rompes en lágrimas y te llenas de nostalgia —respecto a una ruptura— es y será por siempre Antología.

“Shakira no va a hacer un Antología 2. No va a pasar, nadie pasando los 30 siente que se va a morir de desamor, no sean ridículos”, dijo otra usuaria —y es que Antología se estrenó hace nada menos que 25 años, cuando nuestra querida intérprete tenía la jovencísima edad de 20.

Como un hilo de Twitter rescata, “Shakira gestó una de las baladas hispanas más célebres de su respectiva década”, recordando que el álbum ‘Pies Descalzos’ se publicó en 1995, pero Antología se editó como sencillo en 1997. “De hecho ella misma menciona en un video que la escribió cuando tenía 17, porque a los 15 ya se había enamorado”, agregó otro usuario.

Y aunque a todos les ha marcado la letra de la canción que tiene como himno desarrollaste mi sentido del olfato, y que por ti que aprendí a querer los gatos, la evolución musical de Shakira va acorde con la época, y en esta music sessions —junto con Te felicito y Monotonía— la colombiana aún derrocha el talento con el que nació. Y por si tenías pendiente, Antología estaba dedicada a su gran amor, el colombiano y actual empresario Óscar Ulloa.

¿Te gustó la nueva canción de Shakira?