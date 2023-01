Shakira ya tiene coreografía para su tema contra Piqué ('clara-mente' puedes hacerla aunque tengas más de 40)

Las chicas no solo ya facturan, sino que también siguen los pasos de baile de Shakira. La colombiana que está batiendo todos los récords con la music sessions 53 de Bizarrap le dio al 2023 el inicio con más agitado de todos. Si aún tienes la nueva canción de Shakira pegada en la cabeza, déjame decirte que ya cuenta con coreografía. Y si, la pueden bailar todas las personas de todas las edades, dile a tu sobrina que te deje hacer ese TikTok.

La coreografía de Shakira se vuelve viral

Como ahora los éxitos también se miden en tiktoks, no pasó mucho tiempo para que la canción de Shakira con Bizarrap —con más de 155 millones de reproducciones en YouTube— ya tenga su propio baile, cortesía de los tiktokers. Fue así que la cantante diera con una coreografía muy particular y decidió reunir a sus amigas para practicarla y grabarla.

Con más de 14 millones de likes y más de 100 millones de vistas, el baile de Shakira para la canción que resultó un dardo para Piqué y Clara Chía ya se volvió viral. “Amo sus creaciones! Encontré este de Bella Dose y tuve que hacerlo”, escribió la colombiana en el posteo. Lo cierto es que usuarios de TikTok ya están exigiendo que el verdadero crédito de la coreografía pertenece a una influencer de nombre Voonnie. Sea como sea, reproduce cuantas veces sea necesario este video para dominar los pasos de Shakira. Y como bien le comentó Instagram a la cantante, “las caderas y esta canción tienen mucho en común: no hay mentiras” (hips and this song have a lot in common: no lies).

