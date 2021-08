Sharon Stone deja en claro su postura: «no trabajaré hasta que todos estemos vacunados»

La actriz de 63 años, Sharon Stone, declaró que no se siente cómoda trabajando con gente que no tenga la vacuna contra el covid-19.

Los expertos alrededor del mundo están esperanzados de que la vacuna contra el coronavirus detenga la pandemia, misma por la que se ha superado el número de dos millones de fallecimientos a nivel global. Y no es de extrañar que las figuras públicas se pronuncien al respecto. El caso más reciente es el de Sharon Stone, actriz que a sus 63 años deja en claro que no trabajará con quienes no estén vacunados.

Sharon Stone ‘amenazada’ con perder su trabajo

De acuerdo con Indie Wire, Stone salió en un video revelando que «su próximo trabajo en actuación con una serie de T.V. está bajo amenaza». Esto porque «está demandando al resto del equipo que deben estar vacunados para trabajar en el set». La misma se grabaría en Atlanta.

Sharon comentó: «Me ofrecieron un trabajo —un muy buen trabajo— y realmente lo quiero hacer. Por eso estoy tan tensa, porque los Producers Guild of America no garantizan que todos en el show estén vacunados antes de que vaya a trabajar».

Acorde con Deadline, Stone añadió: «¿Iré a trabajar antes de que todos en el show se vacunen? No, no lo haré. ¿Estoy amenazada a perder mi trabajo? Sí, sí lo estoy. ¿Perderé mi trabajo si no todos en el show están vacunados? Sí, sí podría. Es ridículo que debamos ir a trabajar donde no es un lugar seguro».

Sharon Stone es candidata para ser delegada en la unión de los Screen Actos Guild en la próxima convención. En su video de discurso dijo, «¿dónde está nuestro Guild?, ¿dónde están las personas que deberían protegernos?, Bueno, aquí mismo».

«… y ustedes tampoco deberían»

La actriz dejó en claro su posición: «No trabajaré hasta que todos en el set estén vacunados. Y ustedes tampoco deberían. Lamento que estas sean nuestras condiciones laborales, pero son los Screen Actors Guild que tenemos hoy día. Gracias».

En agosto 2020, la protagonista de ‘Bajos Instintos’ compartió un video en Instagram relatando con lágrimas que su familia fue víctima del coronavirus. Explicó que su abuela falleció al contagiarse y que su hermana y cuñado «están luchando por sus vidas».

Stone no es la primera celeb que llama a todos a vacunarse. Figuras de Hollywood y hasta de la realeza están en pro de la vacunación y no se quedaron callados. Julia Roberts, por ejemplo, compartió que se siente ‘muy afortunada de estar totalmente vacunada’. Kate Middleton compartió foto de su primera dosis y agradeció al equipo médico. Hilary Duff contó que recibió Pfizer y Dolly Parton cantó mientras la vacunaban.

