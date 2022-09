Sharon Stone se negó a usar bótox y su novio terminó con ella —"si no me aceptarás como soy, ahí está la puerta"

Sharon Stone no solo demuestra que aún puedes usar un vestido strapless con más de 60 años, sino que es importante ponerte como prioridad.

La estrella de Basic Instinct reveló que terminó un romance con un hombre menor que ella porque se rehusó a ponerse bótox, cosa que él esperaba de su pareja —pero Stone se puso como prioridad, ¡y vaya que generó reacción en los hombres!

Sharon Stone habla sobre bótox y revela la sorprendente razón por la que terminó su relación

Stone habló con Vogue Arabia y relató que tuvo un novio más joven que le pidió usar bótox para arreglarse las arrugas, a lo que le respondió: "hacerlo sería muy bueno para tu ego y para el mío".

No pasó mucho tiempo después que la relación terminó. "Lo vi una vez más después de eso y luego ya no estaba interesado en mi. Si no me ves más allá de eso, por favor dirígete a la puerta de salida", declaró Sharon Stone.

La actriz afirmó que está viviendo "uno de los periodos más emocionantes y creativos de mi vida", pero claramente atravesó varios episodios en el camino. Asimismo, siguió hablando del delicado y polémico tema del bótox.

"Durante la súperfama había periodis en que me ponía bótox y rellenos, y después sufrí un derrame cerebral y nueve días de hemorragia cerebral. Tuvieron que ponerme 300 shots de bótox y rellenos para hacer que mi cara vuelva a su forma normal de nuevo".

Añadió que la terrible experiencia cambió la cirugía estética en sus ojos "a una especie de necesidad neurológica masiva y dolorosa".

Estos últimos meses, Stone se ha dedicado a usar las redes sociales para mostrar lo bien que se la está pasando, publicando fotografías en bikini sin importar la opinión del público —incluso subió una foto SIN el top del bikini. En la entrevista también mandó un poderoso mensaje a las mujeres.

"Siento que las mujeres se vuelven invisibles cuando se hacen madres; y tienes 45 y la gente camina como si no estuvieras ahí. La vida no siempre te hace sentir como ganadora conforme envejeces".