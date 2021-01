«Todos crecimos, o al menos lo hice en mi generación, leyendo y entendiendo lo que es un cuento de hadas», dijo el cineasta Pablo Larraín a Deadline. De ahí que la trama de Spencer, su nuevo drama, retratará la historia de los tres días de vacaciones de Navidad en la casa de Windsor. Así como el momento en que Diana decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando. Y ya salió la imagen de Kristen Stewart como la princesa Diana.

La compañía de producción y distribución NEON dio a conocer la imagen de la actriz como la royal. Los usuarios se mostraron sorprendidos de su parecido y muchos concordaban en que la actuación natural de Stewart es favorecedora.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt

— NEON (@neonrated) January 27, 2021