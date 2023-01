Lo que la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva nos dice de dar segundas oportunidades a nuestra pareja

El 2022 cerró de una manera y el 2023 abrió de otra muy distinta para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja conformada por la conductora y el empresario figuró en los titulares de muchas publicaciones españolas e internacionales por la drástica ruptura que tuvieron al poco tiempo de haberse comprometido. Lo cierto es que Tamara e Íñigo han tenido una polémica historia de amor en la que ni el dolor ni la nostalgia han dado tregua: a la hija de Isabel Preysler se le rompió el corazón al ver el video de su prometido besando a otra mujer al poco tiempo de entregar el anillo, y lo que fue una firme separación es ahora la enmienda de los hilos rotos para salvar la relación.

Por qué terminaron Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Tamara inició una relación con Íñigo Onieva (director de Mabel Hosptality) en 2020, y en 2022 compartieron las felices noticias de su compromiso: “es una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro”, escribió Tamara en la ya fotografía borrada del día en que recibió el anillo.

Fue entonces que el amor de la novia de 40 y el novio de 33 terminó en caos. Se filtraron los videos de Íñigo besando a una mujer brasileña durante su viaje a Turquía con unos amigos, y no pasó mucho tiempo después del escándalo para que Onieva rompiera el silencio y mandara un comunicado para disculparse: “en los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello”. Después de las palabras del treintañero, la hermana de Enrique Iglesias habló de este polémico caso, asegurando, “nunca pensé que abusaría de mi confianza”.

El Íñigo con el que yo me comprometí no tiene nada que ver con ese Íñigo. Sé que es difícil de creer, pero él se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso… pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad. Y para mí la base es la confianza. Entonces si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía ningún problema, pero con unos límites. Nunca pensé que abusaría de mi confianza. Yo estaba enamorada.

Tamara Falcó perdona la infidelidad de Íñigo Onieva y se reconcilian

Ahora Tamara Falcó está más que decidida, “me veo pasando por el altar en 2023”, dijo a Harper's Bazaar España como figura de portada. La marquesa de Griñón perdonó la infidelidad de su prometido y decidió darle una segunda oportunidad —quien, por su lado, escribió un largo texto en Instagram para reflexionar en lo sucedido, afirmando que Tamara es “un ángel que Dios puso en el camino” y que “el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir”.—.

"La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo. Pero no hay vida sin cruces, y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad… Para mí es la única forma de amar posible", dijo Tamara Falcó a Harper's Bazaar España.

Además, Falcó puso el ejemplo de su madre, Isabel Preysler, quien estuvo con el cantante Julio Iglesias y quien le explicó que lo que sucedió con Onieva podría repetirse.

“Mami me dijo: ‘Te lo puede volver a hacer, ¿sabes? Pero, claro, ella habla por sus experiencias. Yo también le pregunté: ‘¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad? Tajantemente me dijo que no. […] Yo tenía el referente de mi madre, que en los 70’, sin haber estudiado una carrera, con tres hijos, su situación era mucho más complicada que la mía. Ella se vio ante la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño, donde le era infiel su marido y para ella fue un ‘no’ rotundo”, reveló Tamara Falcó a Harper's Bazaar España.

Íñigo Onieva rompió el silencio de esta reconciliación y compartió las imágenes del viaje que hizo con Tamara a Finlandia, donde no solo volvieron a encender la llama del amor, sino que el empresario se llevó, en sus palabras, la lección más dura de su vida.

Lo vivido tras nuestra ruptura, ha sido probablemente el episodio más duro y desagradable de mi vida. Pero sin embargo me quedo con lo bueno, y es que también ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que NO QUIERO.

Ha sido un antes y un después, donde lo que saco de conclusión es que lo que mas quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti. Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mí y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva: dar segundas oportunidades

La infidelidad de pareja se refiere a la ruptura de un pacto que ambos tienen o definen desde el principio de la relación. “Lo que pasa la mayoría de las veces es que las personas no pre-establecen dichos acuerdos; creemos que lo que es infidelidad para mí, es infidelidad para mi pareja, y generalmente no es así”, indica la sexóloga y terapeuta de parejas Alessia Di Bari.

Una infidelidad puede destruir una pareja, pero también puede fortalecerla si se enfrenta el tema de manera adecuada. “Es muy difícil volver a confiar. La traición duele. Eso es lo que hay que trabajar y reparar si la pareja decide continuar”, añade Di Bari. El psicólogo John Kim habla de que el perdón es un reseteo: “para perdonar, primero debes decidir lo que tú quieres, y llevarlo paulatinamente. [Perdonar la infidelidad] es un reseteo y debes recordarte por qué lo estás haciendo: qué significa para ti y cómo te hará crecer. Perdonar para dejar ir, o para crecer o para moverte”. Y añade que jamás deberías hacerlo por tu cuenta, “tú y tu pareja deben simultáneamente crecer en confianza —no todo recae en ti, es un proceso colaborativo”.