La supermodelo Tatjana Patitz muere a los 56 y deja a un hijo de 19 años —esta es su historia como madre soltera

El mundo del modelaje está de luto, pues acaba de fallecer una de las figuras más afamadas. Tatjana Patitz murió a los 56 años, quien fuera una de las supermodelos que dominó las pasarelas en las décadas de los 80’s y 90’s, además de ser icónica por aparecer en un video musical de George Michael junto a otras modelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell y Linda Evangelista.

Muere la supermodelo Tatjana Patitz

Tajtana nació en Alemania en 1966 y murió este 11 de enero 2023 a causa de cáncer de mama, como anunció su agente Corinne Nicholas a Insider, “Tatjana falleció esta mañana en California”. El medio añade que la agencia que la representó, Model CoOp, también escribió unas palabras al respecto, “hoy, nuestra bella Tatjana Patitz acaba de fallecer”, y que mandan sus condolencias a la familia y amigos de la supermodelo. El público respondió con tristeza, escribiendo, “oh, no, era una de mis favoritas”, y “Tatjana fue todo un ícono”.

Quién es el hijo de Tatjana Patitz

La supermodelo que apareció en numerosas portadas de Vogue y en el video Freedom 90 de George Michael dejó a un hijo de 19 años, Jonah Patiz. Jonah es producto del matrimonio que tuvo la supermodelo con un ejecutivo de marketing, y nació en 2004 —mientras que el enlace duró de 2003 a 2009.

Desde su niñez, Jonah apareció en numerosas ocasiones con su mamá, ya sean pasarelas, shows de moda o hasta comerciales. The Guardian habló con Tatjana en 2009, mientras vivía en un rancho en Malibú con su hijo de entonces 5 años, con cuatro caballos, cuatro perros y dos gatos, mencionando que “necesitaba la naturaleza”. El entrevistador le preguntó si volvería a modelar para alguna campaña de gran prestigio, y dijo que no: “durante los últimos cinco años he sido muy activa en la vida de mi hijo. No quería dejarlo en manos de una niñera. Esa es la decisión que tomé. Todos tenemos diferentes prioridades y esa era la mía. Odiaría estar en un avión todos los días. Los trabajos que sigo haciendo son perfectos, encajan con mi vida”. "A veces puede ser un desafío, especialmente con un niño muy pequeño", dijo sobre la vida como madre soltera, "no tienes mucho tiempo para ti. Puede ser bastante estresante, pero es maravilloso".

En otra entrevista, le preguntaron si ser mamá habría cambiado la percepción que tenía en su apariencia y en su cuerpo: “totalmente —fui mamá a los 36, y aunque tuve a mi hijo en un tiempo perfecto, no era como si mi cuerpo volviera a su forma de antes, yo tenía que hacer el trabajo. Siempre he sido muy sana, no como chatarras. Pero lo que pasa con la vejez es que no tiene otra opción más que aceptarlo”.