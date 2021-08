Thalía llega a los 50 y decide vivir la vida «sin-cuenta»: mujer plena y ‘fabulous fifties’

Con globos, regalos y una portada de revista, Thalía celebra la llegada de los 50 años y reflexiona sobre cómo vivir plenamente «sin-cuenta» de las barreras y obstáculos.

«No, para nada me molesta que me digan cincuentona, porque llevo años que no vivo mi vida en números», reveló Thalía en entrevista exclusiva con CARAS. Y es que hay mucho festejo de por medio, pues la cantante llegó a los 50 años y esto apenas inicia.

Thalía vive los 50 «sin-cuenta»

Desde su cumpleaños 49 ya nos estaba preparando para lo sexy que luce conforme pasan los años. Pero llegaron los 50 y más allá del número, Thalía celebró también las reflexiones de la vida.

Compartió una serie de fotografías en Instagram, donde relucía ella en un body de top rayado y parte baja amarilla chillante. Posó junto a un arreglo de globos con el número 50, la alberca y varias bolsas de marcas lujosas —regalos tan ostentosos como el que su esposo le dio alguna vez en el Día de las Madres.

Inició su mensaje de cumpleaños con, «Happy Birthday to me! 50. 🎉 Y así vivo mi vida, «sin-cuenta» de aquellas malas experiencias, sino aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las que me aman».

Ya incluiremos a Thalía en la lista de los secretos de celebs (entre 30 y 70 años) para ser una mujer plena, sana y feliz en su piel. Y continuó en su mensaje diciendo, «sin-cuenta de que cincuenta va con «C»😜, pero la realidad es que se resetea tu vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo… es el AMOR. 💓»

Thalía gozando los 50

Para celebrar la llegada de los 50 años, Thalía compartió muchos videos que fanáticos le hicieron con algún disfraz alusivo a sus presentaciones o videos musicales.

“Soy como soy, lo gozo y lo celebro”, dijo a CARAS con esa sonrisa tan única que siempre tiene en su cara. Y a través de sus Instagram stories compartió que en esta exclusiva portada para septiembre ‘comparte hasta lo que ella no se imaginaba’.

No te pierdas la entrevista completa en la edición de septiembre de CARAS, que pronto estará a la venta o descarga la edición digital a través de Zinio y Magzter.

