Así se ven los actores de La Niñera (The Nanny) casi 30 años después de su estreno mundial

¿Quién no recuerda a la Nana Fine? La icónica fashionista judía, Fran Fine, que llegó a casa de un viudo británico para regresar la calidez y diversión al hogar de tres niños que habían perdido a su mamá y nacieron en cuna de oro. The Nanny (La Niñera) fue un hito en su época y en 2023 se cumplirán 30 años desde que salió el primer episodio.

¿Cómo se llama la actriz de la serie La Niñera?

La protagonista de The Nanny fue Fran Drescher, interpretando a Fran Fine. De hecho, Fran Drescher vivió experiencias traumáticas mientras grababa La Niñera, tuvo que superar numerosas situaciones que ocultaba su enorme sonrisa en la pantalla.

¿Dónde puedo ver La Niñera 2022?

The Nanny está disponible en HBO Max México. La serie americana estrenó en junio de 1993 y terminó en noviembre de 1999; obtuvo hasta 12 nominaciones a los Emmy y Fran fue nominada en dos ocasiones.

¿Cómo se llaman los personajes de La Niñera?

El reparto de The Nanny son: Fran Drescher (Fran Fine), Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C.C. Babcock), Nicholle Tom (Maggie Sheffield), Benjamin Sailsbury (Brighton Sheffield), y Madeline Zima (Grace Sheffield).

Fotos antes y después de los personajes de La Niñera a 30 años de su estreno

Así como muchos nos preguntábamos dónde están los actores de Love Actually actualmente, es momento de ver el baúl de los recuerdos y ver cómo luce ahora el reparto de The Nanny.

1) Fran Drescher (Fran Fine)

El show fue creado por Drescher y su entonces esposo Peter Marc Jacobs, tomando inspiración de la propia vida personal de Fran.

A partir del 2000, Fran Drescher apareció en las sitcoms Living with Fran y Happily Divorces, y prestó su voz para la película animada Hotel Transylvania.

getty, instagram

¿Sabías que su primer papel importante fue con una breve aparición en 1977 en Saturday Night Life? Así es, ella es la que baila con John Travolta en el escenario. ¡Qué envidia!

Actualmente tiene 64 años y está trabajando en la producción del musical de Broadway de The Nanny.

2) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield)

El viudo y galán Sr. Sheffield. Charles es un actor británico conocido tanto por The Nanny como por Days of Our Lives.

Actualmente tiene 67 años y un contrato por tiempo indefinido con la telenovela General Hospital de la ABC.

Además participó en la película del 2021 Final Frequency, y está casado con la ex actriz Susan Fallender (con quien tiene dos hijos).

getty, instagram

3) Daniel Davis (Niles)

El fiel mayordomo de Maxwell Sheffield —quien curiosamente recibió varias quejas por su acento británico en la serie.

El debut actoral de Daniel fue a los 11 años, pero su papel más reconocido fue en The Nanny.

Actualmente tiene 76 años y su última aparición en un show televisivo que Dispatches from Elsewhere en 2020.

Pero si tienes curiosidad de verlo, vende saludos a través de una aplicación por 40 dólares.

getty, instagram

4) Lauren Lane (C.C. Babcock)

La business partner del Sr. Maxwell y socialité que veía a la Nana Fine como su rival.

Lauren tiene actualmente 61 años y dejó Hollywood para regresar a Texas, de donde es originaria, y hace teatro local y da clases en la Texas State University.

getty, instagram

5) Nicholle Tom (Maggie Sheffield)

Nicholle, quien interpretó a la adolescente-incómoda Maggie en La Niñera, prestó su voz para la caricatura de Supergirl y también actuó en las afamadas películas de Beethoven, mientras que más adulta apareció en Masters of Sex.

Actualmente tiene 44 años y la puedes seguir en Instagram, donde adora compartir momentos en familia.

6) Benjamin Sailsbury (Brighton Sheffield)

El hermano de en medio, Brighton, fue interpretado por Benjamin. Benjamin, de 41 años, se casó en 2006, es papá de tres niños y desde 2017 es director de operaciones de Universal Studios Hollywood.

getty, instagram

7) Madeline Zima (Grace Sheffield)

La menor de los hermanos Sheffield (la más traviesa) actualmente tiene 37 años y una interesante participación en la serie Californication hasta 2011. Pero como el mundo es muy pequeño, Madeline se juntó con Salma Hayek para participar en la película Bliss del 2021.

getty, instagram

¿Quién era tu personaje favorito de La Niñera?