«Si el matrimonio no se da, lo mejor es el divorcio», todas las confesiones que nos ha hecho Lucero en celebración de sus 52 años

¡Felices 52 años a Lucero! Celebramos a ‘la novia de América’ con las frases y confesiones que nos ha compartido a lo largo de los años.

La artista mexicana llega a los 52 años más sabia y fresca que nunca. Platicó con CARAS sobre sus planes a futuro y el reencuentro con Mijares, donde su ex esposo mencionó, «lo que yo admiro de Lucero es que disfruta todo lo que hace, tanto personal como profesionalmente». Y no podríamos estar más de acuerdo. Así como este testimonio, recopilamos varios más de los que ‘la novia de América’ nos ha confesado a lo largo de los años.

RECOMENDADO: Lucero recuerda cómo fue grabar “Todo el amor del mundo” con Luis Miguel

1) «Me quedaron ganas de volver a hacer un personaje de malvado»

Cuando la polifacética actriz apareció en Mañana es para siempre, ¡de mala! “Luego de haber hecho de mala como una de las trillizas en Lazos de amor, en 1995, me quedaron ganas de volver a hacer un personaje así y estoy muy agradecida de que hayan pensado en mí. Rebecca es una mujer muy inteligente, controladora… Estoy disfrutando mucho esta novela que ya empezamos a grabar en México y que tiene una historia tan novedosa”, nos anticipó Lucero vía telefónica.

2) «Al igual que yo, hay tantas otras mujeres profesionales»

Cuando le preguntamos cómo era un día en su vida, grabando una telenovela, con dos hijos, esposo y tantos otros compromisos. «No es fácil, pero se logra con mucha organización. Aunque mi prioridad es mi familia, me gusta realizarme en mi trabajo. Y, al igual que yo, hay tantas otras mujeres que son profesionales, madres, esposas y consiguen el balance».

3) Cuando sacó su disco «Quiéreme como soy» en 2006

“Hoy en día, las disqueras, y los propios artistas, tenemos mucho miedo. Pero, al mismo tiempo, nos llenamos de entusiasmo siempre que hay un nuevo proyecto. Lo cierto es que ya no es igual que antes, que se vendían millones de discos desde las primeras semanas. Ahora tienes que conquistar a la gente de otra manera. Con un concepto así, vas un poco a lo seguro, porque son temas que gustaron en su momento y sabes que son buenas canciones que ya están probadas y comprobadas. Además, no puedo negar que adoro los retos”.

“ ES MAS DIFICIL SER FELIZ QUE INFELIZ, PORQUE TIENES QUE LUCHAR POR LAS COSAS Y NO CONFORMARTE” Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico)

4) …y por eso dijo esto:

«Si me dicen, ‘vas a ser como Madonna, pero tienes que dejar a tus niños y esposo’, les digo ¡ni loca! Estás con la persona incorrecta».

5) Sobre la tendencia a tener hijos hasta después de los 40…

«Me parece que es muy rico criar hijos más joven, pero entiendo que hoy en día la vida es tan acelerada que la mujer se ha visto obligada a ir posponiendo el casarse y formar su familia, para lograr otras metas antes».

6) ¿Le afecta la vejez? «Los años son experiencias…»

No, de verdad que lo digo sinceramente que no me afecta. Los años son experiencias y disfruto cada etapa y cada edad para no tenerme que arrepentir de no haberme puesto algo cuando podía y de que nunca lo hice. Sí me gusta lucir bien, además de que existen unos maquilladores y peinadores excelentes que nos ayudan a vernos mejor.

7) Las vanidades para Lucero

«Todas tenemos nuestras frivolidades. Hay que aprender a vivir, disfrutándolas en vez de padeciéndolas, porque verte linda debe ser usado positivamente para sentirte mejor».

8) ¿Cómo tomaron sus hijos el divorcio?

«Siempre nos vieron en una armonía total desde que estábamos juntos y cuando empezamos la separación, y en ningún momento percibieron dolor, pelea, discusión, que eso es lo que creo que les hace más daño a los niños. Por supuesto que lo ideal sería llevar un buen matrimonio y mantener la familia unida, pero si no se puede sostener, lo mejor es llevar un buen divorcio».

SIGUE LEYENDO:

Thalía llega a los 50 y decide vivir la vida «sin-cuenta»: mujer plena y ‘fabulous fifties’

El adiós a Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones que muere a los 80

Lucero sorprende con foto inédita de su adolescencia

El video de Lucero sin maquillaje, en pijama y despeinada