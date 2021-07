Todo lo que debes saber del Festival de Cannes 2021: Jodie Foster, Sean Penn, ‘F9’ y más

Con cubrebocas y pruebas de coronavirus, llega finalmente el Festival de Cannes 2021. Esto es todo lo que debes saber.

Por: Fabián W. Waintal ©­­ Copyright 2021 / Twitter: @fabianw

FOTOS: Alessandra De Tommasi

Después de haber sido cancelado por la pandemia el año pasado y sin haber podido volver con la clásica fecha de mayo, el Festival de Cannes finalmente abre las puertas del mundo del cine a partir del martes 6 de julio.

Todo lo que debes saber del regreso del Festival de Cannes

A sala llena y con cubrebocas, hasta los invitados más famosos tendrán que certificar que están vacunados —o al menos fueron testeados en las últimas 48 horas.

Adam Driver con Marion Cotillard inauguran la competencia con el estreno mundial de ‘Annette’ (2021, Léos Carax). La misma noche también entregarán una Palma de Oro de honor a Jodie Foster, 45 años después de haber premiado ‘Taxi Driver’, cuando ella apenas tenía 13 años.

Favoritos de Cannes 2021

Entre los favoritos del verdadero premio está nada menos que Sean Penn dirigiendo a la hija Dylan en la historia del padre estafador de ‘Flag Day’.

Pero la producción de cine con más estrellas será definitivamente la comedia dramática ‘The French Dispatch’ con Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Owen Wilson, Frances McDormand, Bill Murray y Timothée Chalamet, con guion y dirección de Wes Anderson, inspirada en eventos y personajes reales de la verdadera revista The New Yorker.

Matt Damon estrenará también fuera de competencia ‘Stillwater’ y Noomi Rapace presentará el drama supernatural ‘Lamb’ en la sección Certain Regard. Que al menos contará con un latino en el jurado, con el director argentino Daniel Burman.

La sección ‘L’Atelier’ también vuelve con la idea de apadrinar 15 directores internacionales para conectarlos con profesionales de la industria del cine. Y entre los elegidos figuran el venezolano Gustavo Rondón Córdoba de ‘El Tiempo que Perdimos’ y el guatemalteco César Díaz de ‘Fidelidad’.

Público general en el Festival de Cannes: entretenimiento y más

Vale aclarar que solo tienen acceso a las salas de cine del festival aquellos invitados con credencial especial. Pero el público en general tendrá acceso gratuito a las nuevas proyecciones nocturnas de la playa donde estrenarán algunas de las producciones que no pudieron verse en la cancelada competencia del año pasado.

En esa misma playa, Oliver Stone festejará el 30 aniversario de ‘JFK’, proyectando su propia edición y con el mismo acceso gratis, presentarán al aire libre ‘Rápido y Furioso 9’.

Para quienes no pudieron viajar a Francia, desde el sitio web de festival-cannes.com se pudo acceder por primera vez a un adelanto durante el fin de semana (hasta las 10PM del día 4) del documental histórico del festival ‘Morceaux de Cannes’ (Piezas de Cannes) y el homenaje a Olivia de Havilland, la primera mujer que había sido Presidente del Jurado y falleció el 26 de julio del 2020, a los 104 años.

¿Lo más curioso? El mismo sitio web muestra a Salma Hayek representando a España con las producciones de cine que pasaron por el festival. Aunque en la biografía sí dicen que nació y se crió en México.

Fotografías Disponibles Bajo Derechos Reservados de Cannes Film Festival y Roma Media.

