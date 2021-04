De Matt Smith en ‘The Crown’ hasta el actor que acompañó a Helen Mirren cuando ésta obtuvo su Oscar. El Felipe de Edimburgo del cine y la televisión.

La trascendencia de Felipe de Edimburgo es innegable; aún así, la magia del cine y la televisión se encargaron de plasmar al esposo de la reina Isabel II para contar diversas historias. Tras la muerte del consorte más longevo de todos, recordamos las veces que nos cautivó a través de la pantalla.

1. Stewart Granger en The Royal Romance of Charles and Diana (1982)

El reconocido actor británico en melodramas, Stewart Granger, dio vida a Felipe en la biopic sobre el matrimonio de Diana y Carlos. Estrenó en 1982 en CBS y Lady Di la interpretó Catherine Oxenberg.

2. Donald Douglas en Diana: Her True Story (1993)

Es el drama basado en la publicación homónima de Andre Morton, dirigida por Kevin Connor y estrenada en 1993. El actor escocés Donald Douglas encarnó al príncipe —y como dato curioso, interpretó al zar Alejandro I en la adaptación de la BBC Guerra y Paz junto a Anthony Hopkins.

3. James Cromwell en The Queen (2006)

La película que le valió un Oscar a mejor actriz a Helen Mirren en su papel de la reina Isabel II. En esta historia, el príncipe en piel del actor estadounidense James Cromwell vive el tumultuoso fallecimiento de Diana y la manera en que la familia real británica fue señalada negativamente en ese entonces.

4. Mark Penfold en William y Catherine, a royal romance (2011)

La directora y productora de varias obras sobre royals, Linda Yellen, trajo la romántica historia de Kate y William —con todo y escándalos universitarios y boda real. Mark Penfold hizo el papel del padre de los príncipes, actor cuya obra afamada fue la serie de seis temporadas, Wire in the Blood.

5. Matt Smith (2016-2017), Tobias Menzies (2018-2020) y Jonathan Pryce (2022) en The Crown

Posiblemente uno de los formatos que más acercó a las nuevas generaciones a la familia real británica, y especialmente, al estima por Felipe de Edimburgo. Cada actor interpretó al duque en distintas épocas, y el más reciente (para la quinta y sexta temporada de The Crown) estuvo nominado al Oscar por su papel en The Two Popes.

Si aún no te queda clara la transición, aquí te el cambio de actores en ‘The Crown’.

¿Cuál es tu intérprete de Felipe de Edimburgo favorito?

SIGUE LEYENDO: