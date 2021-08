Cuando Harry Styles (27) conoció a Olivia Wilde (37). ¿Por qué al mundo le encanta esta pareja?

Olivia Wilde es mayor que Harry Styles, su novio, por 10 años. ¿Pero cuál es el secreto tras esta celebrada pareja de Hollywood que rompe estereotipos?

La celebrada relación de Harry Styles y Olivia Wilde rompe estereotipos y ha llegado fresca como agua de sandía en verano (un guiño en honor a la famosa canción del exintegrante de One Direction). La pareja del momento tiene encantado a todo mundo. ¿Por qué?

Por: Jessica Moreno

De todo lo malo sale algo bueno, tal parece ser el caso en esta historia que comenzó cuando el actor Shia LaBeouf fue despedido (en septiembre del año pasado) de la cinta dirigida por Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, todo por su mala actitud (y tal vez por las acusaciones de su exnovia FKA Twigs, quien denunció abuso físico y psicológico).

Harry Styles aceptó reemplazarlo en el rol principal de este thriller psicológico ambientado en los 50 y Olivia confesó sentirse emocionada al respecto: “Hicimos un pequeño baile de victoria cuando supimos que Harry estaba dentro porque sabemos su aprecio por la moda y esta película tiene un estilo increíble, es opulenta”, dijo la actriz y directora a una revista de moda. “Es extraordinario ver a alguien en su posición redefinir lo que significa ser un hombre confiado”.

¿Lo siguiente? El cantante, de 27 años, y Olivia, de 37, caminaban tomados de la mano durante una boda en California. Y sí, aparecieron estrellitas en nuestros ojos. ¿Lo más reciente? Page Six rescata el momento en que la pareja llega muy enamorada de vuelta a Los Ángeles, tras una romántica escapada a Italia.

EL INICIO DEL FIN

Durante casi una década, Olivia estuvo en una relación con el actor Jason Sudeikis, de 45 años, con quien tiene dos hijos: Otis y Daisy. Se comprometieron al inicio de su romance, pero nunca se casaron y el hecho de que ambos fueran divorciados podría haberlos desalentado a dar de nuevo el “sí”.

No obstante, parecía ser una de las parejas más estables de Hollywood hasta que confirmaron su separación en noviembre de 2020. Todo apunta a que terminaron de manera amigable y que el exintegrante de One Direction no tuvo nada que ver con la ruptura. ¿Será?

EL ROMANCE MODERNO PERFECTO

Sus casi 10 años de diferencia caen como una bocanada de aire fresco en una sociedad en la que abundan los estereotipos, y es que si alguien sabe romperlos es Harry, el cantante británico ha surgido como un poderoso líder pop de las nuevas generaciones al diluir las distinciones de género.

A su música pegajosa la respalda un estilo nunca antes visto, le encantan los collares de perlas, pintarse las uñas de colores, los trajes estampados con flores y las prendas gender-fluid, que pueden usarse tanto por hombres como por mujeres. Su estatus como fashionista se confirmó con su aparición en la portada de Vogue de diciembre 2020, en donde luce un vestido, una decisión aplaudida por su vanguardismo.

Olivia, a su vez, es punta de lanza en el cine, comenzó como actriz de televisión, pero en los últimos años se ha dedicado a producir y dirigir proyectos centrados en el feminismo, una labor nada sencilla en una industria patriarcal. Quizás ese fue uno de los motivos por los que se enamoró de Harry Styles.

“La mayoría de los actores no quieren roles secundarios en películas protagonizadas por mujeres. La industria les ha hecho creer que disminuye su poder y es una de las razones por las que es tan difícil obtener financiamiento para historias enfocadas en ellas. Es duro encontrar actores que reconozcan por qué vale la pena dejar a una mujer ser el centro de atención. Harry simplemente dejó brillar a Florence Pugh en la cinta Don’t Worry Darling y le dio a cada escena un sentido de humanidad”, expresó Olivia sobre su novio en Instagram.

La desigualdad de roles y presupuestos es apenas la punta del iceberg de los problemas que enfrenta una directora, pero Olivia intenta equilibrar la balanza, hoy día trabaja en un filme que tendrá a una superheroína protagonista y se rumora que será una especie de mujer araña.

LO QUE DEPARA EL FUTUR O

Su romance va viento en popa, tanto, que ya podrían estar viviendo juntos, esta especulación surgió luego de unas fotos publicadas en Page Six, donde vimos a la actriz llevar maletas a la casa de Harry el Día de San Valentín.

También fueron vistos en Inglaterra, él fue a visitar a su familia y ella se reunió con sus hijos, que estaban con su padre mientras trabajaba en Londres.

Ambos tienen personalidades muy abiertas y juntos hacen perfecto sentido. Los primeros papeles de Olivia tenían tintes bisexuales, tanto en Dr. House como en The O.C. interpretó a mujeres interesadas en ambos sexos, y aunque ella nunca ha tenido una relación con otra, la idea de las etiquetas de género le parece obsoleta. “Espero que cuando mis hijos tengan mi edad vivamos en un mundo que no nos las imponga”, dijo a The Advocate. “Los escritores me preguntaban: ‘¿No crees que aceptar personajes bisexuales arruine tu carrera? Las personas van a creer que eres gay, deberías tener cuidado’. ¿Cuidado de qué? ¿De la evolución?”.

«La gente se pregunta ¿por qué no? más a menudo, lo cual me emociona, y no es sólo con la ropa que las líneas se difuminan», Harry Styles

Por su parte, Harry disfruta de estar en un mundo más relajado. “Considero que vivimos en tiempos muy liberadores, la gente se pregunta ¿por qué no? más a menudo, lo cual me emociona, y no es sólo con la ropa que las líneas se difuminan, es en muchos otros campos, ya sea la música y la sexualidad”, confesó a The Guardian.

El joven actor nunca ha definido si le interesan otros hombres. “No es que tenga la respuesta y no quiera decirla, es que no tiene sentido preguntarme eso. No estoy lanzando vibras de ambigüedad sexual para ser más interesante. Mis decisiones de estilo no las tomo porque me hagan ver de cierto género, sino porque me hacen ver cool”, concluyó. Sin duda alguna, una pareja con cero toxicidades.

UN TIPO MADURO

Ésta no es la primera vez que Harry se enamora de una mujer más grande:

2011: Cuando tenía 17 años salió con la conductora Caroline Flack (31), quien tristemente se quitó la vida en 2020.

Cuando tenía 17 años salió con la conductora Caroline Flack (31), quien tristemente se quitó la vida en 2020. 2012: Tuvo un romance con Taylor Swift, cuatro años mayor que él.

Tuvo un romance con Taylor Swift, cuatro años mayor que él. 2014: Estuvo en una relación amorosa con la escritora Erin Foster, ella tenía 32 y él 21.

con la escritora Erin Foster, ella 2015: Se le vinculó con Nicole Scherzinger (35) cuando él tenía 19.

Se le vinculó con Nicole Scherzinger (35) cuando él tenía 19. 2017: Salió con la modelo Camille Rowe, también cuatro años más grande que él.

