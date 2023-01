La hija adoptiva de Cuquita y Vicente Fernández que técnicamente es su 'sobrina' biológica

A más de un año del fallecimiento del aclamado Vicente Fernández, la familia del cantante mexicano aún forma parte de los pilares principales para salvaguardar su legado. ‘Chente’ tuvo tres “potrillos” —así le dice a sus hijos— con su única esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor (mejor conocida como Cuquita), pero la cuarta hija, Alejandra Fernández, fue adoptada y tiene una peculiar historia detrás.

¿Quiénes son los hijos de Vicente Fernández?

Fernández se casó con Cuquita en diciembre de 1963 y tuvieron tres hijos: Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, y la cuarta y única mujer fue Alejandra. De sus hijos, Chente y Cuquita tuvieron 11 nietos y 5 bisnietos.

¿Quién es la hija adoptiva de Vicente Fernández y Cuquita?

El amor paternal que tuvo Vicente a su hija adoptiva no tiene precio, pero para llegar a ese lugar de paz atravesaron varias situaciones cuando Alejandra era pequeña. Para empezar, Alejandra es la hija biológica de la hermana de Cuquita, y el matrimonio decidió adoptarla a los 40 días de nacida —esto significa que Alejandra Fernández técnicamente es la sobrina de Chente.

Vicente dio un poco más de detalle en entrevista, vía Infobae: “Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… Alejandra tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara y me dejó a la niña. La dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y se durmió, con eso me ganaron”. Al poco tiempo, Alejandra empezó a crecer sin saber que una de sus tías en realidad era su verdadera madre. Lejos de que esto permeara en el desarrollo de la niña, Vicente y Cuquita le dieron la paternidad que merecía, pero sí hubo un momento en la historia en que las cosas se pusieron turbias.

“Ella para mí es mi chiquita, y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada”, reveló Chente, “[a los 4 años] la niña empezó a tartamudear y [Gloria] me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”. Eso sí, el charro de Huentitán dejó en claro que no quería que su reputación afectara la vida normal de su hija adoptiva, “le dije que se fijara bien porque yo no quería que se casaran con la hija de Vicente Fernández, quería que se casaran con Alejandra Fernández. Le dije, ‘yo prefiero verte viuda que mal casada’”, y efectivamente, Alejandra Fernández se casó (pero se desconocen más detalles de la pareja o la familia que haya formado).

Cuando Chente murió un 12 de diciembre de 2021, Alejandra dio a conocer las razones y cómo es que se mantuvo apoyada de su familia en tan difíciles momentos: “murió por una falla orgánica derivada de la enfermedad de Guillai-Barré. Fueron momentos muy fuertes, la verdad, y muy íntimos de la familia, pero ahí estuvimos todo el tiempo, yo no me separé para nada. Fue muy fuerte, pero todo muy bonito. Me siento triste, pero feliz de que estén acompañándonos, sobre todo por el cariño que le están dando a mi papá", vía Prensa Libre. De Alejandra Fernández solo se sabe que estudió diseño y que se mantiene alejada de la farándula.