Violeta Isfel parece la princesa Blancanieves sin maquillaje, le dicen que es "bella, sin filtros y natural"

Violeta Isfel, de 37 años, vivió una juventud complicada. A los 19 dio a luz a su primer y único hijo, Omar Isfel —a quien ella cuida como madre y padre—, y la pareja con la que tuvo a su hijo llegó a tales extremos de violencia que amenazó con golpearla; estaban discutiendo porque él quería darle algo al pequeño Omar y ella lo impidió, a pesar de que su entonces novio alzó el puño. A partir de entonces, Violeta ha superado varias experiencias y se ha reconciliado con el pasado, y aunado a esto viene el poder de quererse tal y como una es.

Violeta Isfel se muestra sin gota de maquillaje y parece princesa Blancanieves

La actriz de Atrévete a soñar ha robado muchos corazones con esos encantadores ojos azules y rostro tan juvenil junto con la soñada melena oscura. Y aunque le gusta compartir imágenes en su trabajo con mucho maquillaje y preparación para los sets, la realidad es que tiene una belleza natural indiscutible.

Su éxito en la televisión mexicana no le impide querer mostrarse tal como es, sin filtros ni maquillaje, así que ha sido admirada por hacer esto ante sus más de 1.8 millones de seguidores. Así lo hizo con un retrato en blanco y negro bajo el título, “Violeta Isfel 100% al natural. Conciliando conmigo”, y escribió un alentador mensaje con el que seguro conectan varias mujeres.

“Violeta Hermosa, quiero disculparme contigo por permitir que el prejuicio o las normas de belleza impuestas por la sociedad o las voces invadan mi cabeza, de lo aprendido a lo largo de nuestra vida me cegarán y no me permitieran admirar y respetar tu belleza”.

Violeta se pidió disculpas en el texto, “perdóname si me atreví a creer que la apariencia es lo más importante. Perdóname si me atreví a llamarte gorda y permitir que otros lo hicieran sin defenderte y callar; para después llenarte de culpa y atreverme a hacerte responsable por no lograr lo que según el mundo, dice debes y tienes que ser: ‘ETERNAMENTE FLACA Y JOVEN’”.

“Perdóname por no atreverme a mirarte a los ojos y olvidar decirte que eres hermosa, admirable y un pedacito de la divinidad misma, ese es mi trabajo y lo olvidé, por favor perdóname. Perdóname por decirte que no eres sexy. Perdóname por atreverme a minimizar a la DIOSA que eres. Perdóname por abrazarte y apapacharte menos. Perdóname por olvidar que te amo y todo lo que eres hoy lo lograste TÚ”, escribió Violeta Isfel en Instagram.

La gente mostró su apoyo a Violeta tanto por compartir la imagen como por redactar esas palabras, “admiro a toda aquella mujer que no le tiene miedo al mostrarse tal cual es, con imperfecciones y todo, pero con mucho valor para salir adelante”, “qué bonitas palabras! qué bueno que pienses y sientas eso, tenemos que amarnos a nosotros mismos y entender nuestro valor como creación Divina de Dios!”.

Aunque Violeta Isfel esté ‘a mano’ con su autoestima, sabe que los episodios para llegar hasta donde está no han sido sencillos. Y ejemplo de ello es que después de varios obstáculos personales, finalmente se casó por el civil con su pareja, y se lo contó todo a TVyNovelas: “entré a terapias y tratamiento herbolario, mas una chamba (emocional) con mi hijo, mi esposo y con la gente que amo, me ayudó mucho; además, yo solita decidí vivir una batalla a la vez, diario enfrentaba batallas pequeñas que iban desde levantarme, tender la cama y meterme a bañar aunque no tuviera que ir a ningún lado… Hasta ahora, ese momento de depresión ha sido lo más fuerte que hemos pasado y casi nos cuesta el matrimonio”, confesó.