«Cuidarnos es querernos»: Yalitza Aparicio nos cuenta sobre la belleza como amor propio

La actriz, docente y activista social revalora el acto de protección de una misma. Para Yalitza Aparicio, «cuidarnos es querernos».

Con una sonrisa franca y una melena de envidia, así identificamos a Yalitza Aparicio, quien debutó de la mano de Alfonso Cuarón (2018) en Roma y el mes pasado concluyó su participación en el más reciente proyecto fílmico de Luis Mandoki.

Además de ser imagen de Head & Shoulders, Yalitza ha abanderado causas sociales y colaborado con firmas de moda y belleza. Pero también ha aprovechado los reflectores para iluminar aspectos oscurecidos de nuestra propia cultura.

Ahora nos comparte, en exclusiva, cómo ha evolucionado su pensamiento sobre lo que significa la belleza y qué le ayuda a mantener la cabeza en alto.

VANIDADES: ¿Ha cambiado tu percepción sobre la belleza en los últimos años?

Yalitza Aparicio: Soy una fiel creyente de que ésta es muy subjetiva y depende de los ojos de quien la mire, y, aunque mucha gente la relaciona sólo con el atractivo físico, va más allá y se liga con la seguridad de cada persona, así como con la valoración de la diversidad. Aprendí a no quedarme sólo con los conceptos de belleza que me enseñaron mientras crecía y en especial en el lugar en donde me desenvuelvo, o con lo que se nos impone en los medios de comunicación.

V: ¿Cuál es el mejor tip de belleza que te han dado?

YA: ¡Tomar agua! Con la hidratación vienen beneficios en tu piel, ojos, pelo… en todo. Y el consejo que les puedo dar para su melena es que cuiden sus raíces, porque son las puntas del mañana.

V: ¿Consideras que cuidar de ti es vanidad?

YA: No lo creo, me parece que cuidar de nosotras es querernos, apapacharnos, y con ello podemos estar más tiempo con nuestros seres queridos y lograr las metas que nos propongamos.

V: ¿Qué te hace tener la cabeza en alto?

Mi abuelo siempre nos decía que nuestras raíces deben ser fuertes, porque no puedes tener una copa de muchos éxitos si no tienes una buena raíz, es ahí donde encuentro la fortaleza para siempre ir con la cabeza en alto.

V: ¿De cuál de tus logros estás orgullosa?

YA: Considero que tengo varios, pero uno de los que más me ha hecho feliz es el poder realizarme como mujer en muchos ámbitos, desde la carrera que estudié hasta el aparecer en una película que me llevó a lugares que jamás imaginé, eso me hace sentir plena y orgullosa. Aunque considero que me faltan más metas por conseguir.

V: A partir de la atención mediática que ahora recibes, ¿cómo ayudas a tu comunidad?

YA: He dedicado mis esfuerzos a apoyar a diversas personas, siempre ha sido una parte clave en mí, aun cuando no recibía tanta atención. Por esta razón ahora que trabajo con Head & Shoulders he ayudado a diferentes causas sociales. Hicimos una donación en colaboración con el Fondo Unido- United Way México para beneficiar a Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C., con la cual buscamos combatir la deserción escolar y fomentar las raíces educativas de las jóvenes de dos municipios en Oaxaca. Estos grupos recibirán herramientas tecnológicas y educativas para mejorar sus habilidades para el futuro.

Por: Beatriz Velasco

