Esta es la extraña enfermedad de la piel que padece Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio tiene una enfermedad de la piel, la actriz reveló que la desarrolló durante una de las giras de promoción de Roma, la película del mexicano Alfonso Cuarón de la que es protagonista.

Fue en uno de sus videos de YouTube, donde Yalitza confirmó que padece una extraña enfermedad de la piel llamada melesma, una afección que se caracteriza por pequeñas manchas de color café que aparecen en lugares expuestos al sol sin protección, y que de no ser atendidas a tiempo, se pueden agravar.

Yalitza asegura que el peor error que cometió fue ignorar el problema, pues al no tratarlas, la enfermedad avanzó:

Yalitza admitió que quiso buscar una solución rápida al problema de su piel, siguió los consejos de amigos y familiares que sólo empeoraron el problema.

Fue una de sus mejores amigas quien ayudó a Yalitza a sentirse mejor con su piel, y asegura que a partir de esta experiencia, prestará más atención a lo que su cuerpo y piel le dice.

"Me di cuenta que muchas veces nos entra esta frustración por cómo nos vemos físicamente y claro a quién no, es tu rostro, cuando te ves en el espejo dices 'que me pasó, no estaba así, en qué momento me descuidé', pero después de ver este video me di cuenta que lo más importante también era escuchar a nuestra piel.

Lo importante es conocer a las personas, olvidarse un poco también de esta apariencia que aunque nos llega a afectar a quienes lo sufrimos lo importante siempre va a ser lo que tenemos en el corazón, lo que le damos a la gente".