Yuh-Jung Youn conociendo a Brad Pitt fue probablemente el momento más lindo de los Oscar 2021

La ganadora como mejor actriz de reparto, Yuh-Jung Youn nos representa a todas conociendo por primera vez a Brad Pitt. «¿Dónde estuviste antes?» 😍

La premiación de los Oscar 2021 fue un tanto atípica a causa de la pandemia: sin público ni abrazos, con orden modificado y unos cuantos momentos incómodos y vergonzosos. Pero lo que nos pone de buenas para verlos (además de saber cuál es la mejor película de todas según los jueces), son los galanes de Hollywood. Y alguien que también tiene muy en clara esta idea fue la actriz coreana Yuh-Jung Youn, ganadora como mejor actriz de reparto por Minari; recibió la estatuilla nada más y nada menos que por Brad Pitt.

Brad Pitt de regreso a los Oscar 2021 y cautiva a muchos

En esta 93 entrega del Oscar, Youn se convirtió en la primera coreana en obtener una estatuilla en esta categoría. Pero además de este hecho, lo siguiente que lo volvió un momento muy especial para la actriz de 73 años fue haberlo recibido de parte de Brad Pitt.

La ganadora se dejó llevar por el momento y al subir al escenario pronunció: «Sr. Brad Pitt… ¡por fin! Encantada de conocerlo. ¿Dónde estaba usted cuando filmamos en Tulsa? Es todo un honor conocerlo».

A la par de las carcajadas del público, enfocaron a Pitt sonriendo y aplaudiendo a la lejanía. El actor no llegó a los Oscar 2021 como nominado —a diferencia del año pasado que se llevó el premio a mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood; pero este robacorazones fue productor ejecutivo de Minari, película por la que Youn ganó. En efecto, Brad, ¿¡por qué no estuviste con ellos grabando en Tulsa?!

Al menos nos alegra saber que la actriz ya tiene foto con Brad Pitt mientras sostiene su propio Oscar. Este galán hollywoodense brilló desde la alfombra roja con una rebelde pero acomodada coleta de caballo.

Yuh-Jung Youn y su emotivo discurso

La actriz originaria de Kaesong, ciudad al norte de Corea, tardó en asimilar su victoria. Después de la sorpresa y el fangirleo con Brad, Youn siguió con su emotivo y simpático discurso: «¿Cómo le pude ganar a Glenn Close? La he visto en tantas interpretaciones… todas las nominadas, las cinco ganadoras por sus películas, no podemos competir la una contra la otra. Quizá tengo más suerte [risas] o quizá es un acto de hospitalidad con la comunidad coreana, no lo sé».

SIGUE LEYENDO: