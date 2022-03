4 hacks para lucir todos los días como en una red carpet

Intuímos que en más de una ocasión te has preguntado ¿por qué las famosas pueden lucir perfectas y seguras con sus profundos escotes, sus peinados alisados y un mani envidiable? La respuesta es que saben hacerse de ciertos hacks que les permiten sacar el mayor provecho de su look con la tranquilidad incluida de que nada en ellas se moverá de su lugar si no lo quieren.

En la búsqueda de esos pequeños secretos para lograr vernos mejor, nos encontramos en Instagram con una rica fuente de hacks de belleza. Lo que vimos nos encantó, lo probamos y aquí te lo contamos todo.

¡Sin miedo a los escotes!



En una red carpet siempre vemos desfilar a las celebridades con los más variados tipos de escotes sin temor a que se asome el bra o se marque en la ropa, ¿cómo lo hacen? Esto es gracias al uso de pezoneras y nosotras descubrimos Nippz, que para empezar se ajustan perfecto a los senos y tienes 2 tonos terminado mate, lo que hace que se unifique con tu tono de piel, ¡es como si no trajeras nada! Otra ventaja es que los bordes son ultra finos, así que nunca te van a delatar.

Un aspecto que sube su calificación es que está hecho de silicón de grado médico, lo que te asegura que es hipoalergénica y delicada con tu piel. También queremos resaltar el costo beneficio, ya que son reutilizables hasta por 30 veces, ¡así que podrás probar con distintos tipos de escotes!

Adiós a los baby hairs

¿Por qué Salma Hayek sí puede usar un peinado alisado sin que un solo cabello esté fuera de su lugar? Seguro ella tendrá sus secretos, pero ahora nosotras tenemos el nuestro, el Hair Stick de ELLAZ porque con este producto vas a lograr el efecto deseado, tiene un aplicador para que lo pases cuando el peinado esté listo sobre los baby hairs y ¡voilà!

Con este tipo de aplicador, el cabello no se ve acartonado y sin cuerpo, como ocurre con el gel o spray, y nos encanta porque incluso su fórmula está hecha a base de aceites naturales que le dan un toque de nutrición. ¡Es el aliado perfecto para esas ocasiones especiales!

¡Todo perfectamente en su lugar!

Los escotes son HERMOSOS si los sabemos usar, y nos pasa que en las red carpets observamos figuras perfectas como la de JLo, que sin importar cuán pronunciado sea su escote o las prendas que use, sus boobs se ven increíbles.

Y sí, lo sabemos, aunque el ejercicio y la alimentación son parte de su secreto… debe haber otro. Pues nosotras encontramos un tesoro: Boobz Tape. Se trata de un tape que te ayuda a darle a tus senos la forma que quieres, ya sea levantarlo, unirlo, entre muchos otros.

¿Por qué nos conquistó?

Al usarlo bajo una blusa de seda, todo se veía muy natural y se mantuvo increíble durante todo el día, solo hubo una preocupación: si tiene tan buena adhesión a la piel, ¿ahora cómo me lo quito?

Para esto no hubo problema, porque además de ser suave al contacto con la piel, descubrimos que puedes adquirir un aceite que te facilita el proceso y además es hidratante. ¡Muy recomendable!

Manos de ensueño

Si alguien conoce la importancia de unas uñas perfectas, esa es la influencer y pareja del astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, porque al ser la encargada de modelar productos de lujo y ser anfitriona en distintos eventos, sabe que sus manos son vistas por millones de personas.

Nosotras llevamos un estilo de vida ajetreado, distinto al de ella, sin embargo, tenemos en común que nos gusta que nuestras uñas luzcan lindas y coquetas. Por eso compartimos este hack que debes tener a la mano y que te puede sacar de un apuro.

Y es que @ellaz____ tiene un diseño de uñas fabuloso llamado: Manigelz, son unos stickers que se aplican en 5 minutos, duran hasta 14 días y para retirarlos bastan 5 minutos más. Lo mejor es que da la apariencia del gelish, pero sin dañar tus uñas y es libre de crueldad animal y toxinas. ¡100% recomendable!

Los meses del año siguen su curso, y con ellos las temporadas de fiestas llegan. Tenemos que confesarte que encontramos varios hacks que hay que probar, porque nos ayudan a resaltar aún más nuestra belleza y a elevar ese nivel de confianza que ya tenemos, pero lo que sí es un hecho, es que los que conforman esta lista valen la pena y harán que luzcas como en una red carpet.