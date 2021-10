Arruinados por sus adicciones

La fama y el dinero suelen ser una combinación fatal para algunas celebridades y aunque muchas logran recuperar su salud, sus carreras no siempre tienen la misma suerte después de las adicciones.

No es raro que nuestras celebridades favoritas caigan en el uso de sustancias nocivas. Alcohol, drogas y hasta sexo son comúnmente usadas por las celebridades para lidiar con las presiones de sus carreras. Algunas, gracias al apoyo de su familia y amigas, logran atacar el problema antes de convertirse en algo grave. Pero otras pagan con su vida y, otras más, con su carrera.

Lindsay Lohan

La joven actriz de Juego de Gemelas disfrutó del éxito durante la primera década del 2000. Consiguió papeles protagónicos en cintas como Chicas Pesadas, Viernes de Locos y Herbie. Además de tener una prometedora carrera como cantante. No obstante, el amor de Lindsay por las fiestas se fue intensificando y aumentaban los rumores de su falta de profesionalismo. En 2010 fue encarcelada por manejar en estado de ebriedad y posesión de sustancias controladas. Ese fue solo uno en una serie de incidentes erráticos después de los cuales, Hollywood perdió el interés.

Corey Haim

El actor infantil de los años 80’s, mejor conocido por interpretar a Sam Emerson en Los Muchachos Perdidos, desarrolló sus adicciones a muy temprana edad, asistiendo a rehabilitación por primera vez a los 18 años. Aunque volvió a rehabilitación en numerosas ocasiones, 15 en total, intentando recuperar su carrera, nunca lo logró.

Amanda Bynes

Comenzó su prometedora carrera en Nickelodeon y a los 13 años ya tenía su propio programa de comedia en dicho canal, El Show de Amanda. A lo largo de su carrera luchó con problemas de imagen, que empeoraron en el 2007 cuando empezó a consumir Adderall para bajar de peso. Está comenzó a afectar su trabajo y fue despedida de la película Pase Libre. Finalmente, bajo la influencia de diferentes sustancias, anunció su retiro y twitter.

Mel Gibson

A pesar de su exitosa carrera como actor y director, Mel Gibson tenía una larga historia de problemas con el alcohol. Estos se hicieron evidentes cuando el actor fue detenido por manejar en estado de ebriedad y se publicaron grabaciones en las que hacía fuertes declaraciones misóginas y antisemitas. Cuatro años después otra grabación se hizo pública, en la que insultaba a su ex-esposa Oksana Grigorieva, quien lo acusó también de violencia doméstica. La reputación del Gibson nunca se recuperó.

Tiger Woods

Nombrado como uno de los mejores golfistas contemporáneos, Tiger Woods disfrutaba de una lucrativa y muy exitosa carrera hasta el 2009. La revista The National Enquirer fue la primera en publicar que el golfista, en ese entonces sacado con Elin Nordegren, mantenía un romance con una hostess. De ahí todo se fue en picada. Se descubrió que Tiger tenía 19 amantes, perdió el apoyo de sus patrocinadores y eventualmente se divorció. Woods explicó que sufría de adicción al sexo e ingreso a una clínica de rehabilitación.

Charlie Sheen

La estrella de Two & Half Men es memorable porque ya había logrado rehabilitar su carrera una vez, la segunda no tuvo tanta suerte. Tras estar en rehabilitación en los 90s, Sheen mantuvo su conducta autodestructiva. Mientras abusaba del alcohol y las drogas, fue acusado varias veces de agresiones. Regresó al ojo público en 2003 con Two & a Half Men, que obtuvo una gran recepción por parte del público. No obstante en el 2011 fue despedido por rehusarse a ir una vez más a rehabilitación. Posteriormente, sus publicaciones de Twitter y múltiples entrevistas, quedó en evidencia la errática conducta de Sheen.

