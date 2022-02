Copia el look: en los zapatos de Jlo, Salma Hayek y Angelina Jolie

No necesitas mucho presupuesto para copiar el look de las celebridades más famosas y con más estilo. Desde el calzado más cómodo, hasta los pares más estilizados, copia el look de Angelina Jolie, Salma Hayek y Jennifer Lopez con estos pares que son idénticos (o casi), a un precio bastante accesible. Todos los pares son de Andrea.

Toma nota:

1. Comodidad con mucho estilo: Jennifer Lopez

Jennifer Lopez parece tenerlo todo: es talentosa, exitosa, guapa, millonaria, con un cuerpo de envidia (¡ese trasero!) y con un novio bastante atractivo...¿quién no quisiera estar en los zapatos de Jennifer Lopez? Nosotros podemos estarlo...literalmente...o casi.

Jlo jamás sacrifica estilo por comodidad; así combina los tenis con el resto de sus outfits:

2. Clásica y elegante: Angelina Jolie.

Angelina en las alfombras rojas siempre apuesta por lo clásico y elegante: sin fallas, un buen par de tacones negros, blancos o nude. Estos pares de Andrea apuestan por la elegancia, pero sin sacrificar la comodidad, por ello encontramos tacones de aguja y de plataforma.

3. Salma Hayek: lista para la primavera y verano.

Copia el look de Salma Hayk, quien está lista para recibir la primavera con un par de tacones que combinan con tonalidades claras y frescas.

Encuentra estos pares y más en el sitio web de Andrea.